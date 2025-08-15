ua en ru
Зеленский о Доброполье: демонстрация силы до Аляски заканчивается уничтожением оккупанта

Киев, Пятница 15 августа 2025 19:25

Зеленский о Доброполье: демонстрация силы до Аляски заканчивается уничтожением оккупанта Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские попытки продемонстрировать силу под Добропольем перед саммитом на Аляске привели к уничтожению солдат оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об активных действиях украинских защитников на всех направлениях. Особое внимание уделили Покровскому и Запорожскому направлениям.

"Украинские воины очищают от оккупанта позиции в районе Доброполья, и это очень важно. Есть результаты. Российское намерение было показать силу перед Аляской, и фактически для оккупанта это заканчивается его уничтожением", - добавил Зеленский.

Он также отдельно поблагодарил 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, которые воюют на направлении Доброполья.

Прорыв под Добропольем

Напомним, на днях в сети появилась информация, что российские оккупанты смогли значительно продвинуться в районе Доброполья. Об этом свидетельствовала интерактивная карта DeepStateMap.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов рассказал, что продвинулись только малые группы оккупантов из нескольких человек.

Примечательно, что такая атака врага произошла через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал свою встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Саммит США и России должен начаться уже сегодня, 15 августа, в 22:00 по киевскому времени.


