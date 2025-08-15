Зеленский о Доброполье: демонстрация силы до Аляски заканчивается уничтожением оккупанта

Российские попытки продемонстрировать силу под Добропольем перед саммитом на Аляске привели к уничтожению солдат оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об активных действиях украинских защитников на всех направлениях. Особое внимание уделили Покровскому и Запорожскому направлениям.



"Украинские воины очищают от оккупанта позиции в районе Доброполья, и это очень важно. Есть результаты. Российское намерение было показать силу перед Аляской, и фактически для оккупанта это заканчивается его уничтожением", - добавил Зеленский. Он также отдельно поблагодарил 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, которые воюют на направлении Доброполья.