ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия

Украина, Среда 13 августа 2025 07:00
UA EN RU
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия Украинские военные проводят зачистку от оккупантов возле Доброполья (фото: Ukrinform / GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько

Паблики, пишущие о войне, начали сообщать о прорыве украинского фронта возле Доброполья в Донецкой области. Официальные спикеры, Генштаб и президент прояснили ситуацию иначе. Что там на самом деле происходит и что еще россияне планируют на фронте – в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

 

Главное:

  • Доброполье - был ли прорыв
  • Какие перспективы и последствия
  • Что еще россияне планируют на фронте

Россияне продвинулись на 10 километров вблизи Доброполья в Донецкой области. Оккупанты, по данным аналитического OSINT-проекта DeepState, продвинулись в тактической зоне на северном фланге Покровского направления - до трассы Доброполье-Краматорск. Согласно карте DeepState, часть дороги на этом участке уже обозначена как серая зона.

Некоторые OSINT-обозреватели, военные и эксперты описывают ситуацию на этом участке как катастрофическую и критическую. Однако источники издания в военных кругах говорят, что ситуация "поправима".

Что произошло?

Как пояснил информированный источник РБК-Украина в военных кругах, пехота россиян продвинулась от населенного пункта Новоторецкого до Кучерова Яра, Веселого и Золотого Колодца. Параллельно противник пытается пересечь трассу Доброполье-Краматорск в районе Нововодяного и Петровки.

"Это, скорее, не прорыв - а просачивание. Это просачивание происходило уже почти неделю. Там несколько проблемная местность, учитывая сеть шахт. Их цель - создать угрозу охвата для всей Покровско-Мирноградской агломерации с севера, со стороны Доброполья", - пояснил один из собеседников издания.

Вероятно, дальнейшая задача врага может заключаться в том, чтобы закрепиться на местах, а дальше - подтягивать следующие волны войск и расширять фланги этого вклинения. В то же время оккупанты также могут планировать развивать этот прорыв на север с одновременным расширением флангов, чтобы рассечь весь Донецкий фронт.

Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится РоссияКарта DeepState

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов пояснил, что россияне применяют тактику просачивания малыми группами за первую линию обороны, kill-зону, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.

"Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу", - говорят в ОСУВ "Днепр".

Почему так произошло?

Аналитики DeepState утверждают, что район Золотого Колодца, Шахматного и других населенных пунктов в этих окрестностях является местностью построения новых тяжелых инженерно-фортификационных сооружений с качественными инженерными заграждениями и самое главное - качественно построенными позициями по типу ВОП, РОП. Однако враг их обходит.

По оценке команды DeepState, это пример того, что наряду с хорошо построенными ИФС необходимы люди, которые будут их удерживать, а также эффективное командование, которое будет правильно использовать такие возможности.

"Обстановка складывается довольно хаотично, ведь враг, найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения, в то время, как некоторые лица в командовании определенной бригады либо не понимают всю глубину проблемы, либо подают ситуацию как "контролируемую", в которой "всех убили, всех остановили". Однако с этим не согласны сами военные, которые держат там оборону и пытаются понять, что происходит", - пишет DeepState.

Эту информацию частично подтвердил и один из источников издания: мол, были ошибки или бездействие со стороны руководства одной из бригад. Из соображений безопасности мы не называем это соединение.

Что будет дальше и есть ли угроза для всей Донецкой области

Ряд военных обозревателей и пабликов, пишущих о войне, подали эту ситуацию так, будто бы российская армия прорвала последнюю линию обороны Украины на Донбассе и что якобы ближайшее время будет решающим для всего региона, остающегося под контролем Украины. Такие оценки, по словам источников РБК-Украина, несколько преувеличены.

Трегубов отмечает, что похожая ситуация уже имела место недавно с проникновением вражеских ДРГ в Покровск, и она не увенчалась успехом для россиян. По его словам, в этом случае тоже речь не идет о каком-то многочисленном прорыве и о том, что оккупанты взяли под контроль весь тот "выступ", пройденный ими рядом с Добропольем.

"Это малые группы по несколько человек. И поэтому на картах из открытых источников кажется, что россияне продвинулись якобы на 12 километров в глубину украинской территории. Но речь не идет о том, что они взяли эту территорию под контроль", - комментирует Трегубов.

Другой собеседник издания говорит, что ситуация на этом участке тяжелая, но не является катастрофической. По его оценке, общее количество вражеских войск в группах, просочившихся в тыл украинских позиций, может насчитывать в районе 100-200 человек. Однако, по его словам, большое количество из них уже попало в плен или погибло.

"Сегодня же начались стабилизационные действия. Сейчас всех ищут и вылавливают. Уже идет зачистка посадок. Туда уже поступили резервы", - говорит источник. Собеседник прогнозирует, что в ближайшие дни это просачивание удастся ликвидировать.

В Генштабе позже также заявили, что для усиления устойчивости обороны Главнокомандующий ВСУ решил выделить дополнительные силы и средства и спланированы мероприятия для блокирования групп противника на этом участке. Согласно сообщению Генерального штаба, некоторые из групп уже уничтожены, остальные - в процессе уничтожения.

"Несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта, диверсанты тайно проникали в населенные пункты Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр... Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы... Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен", - прокомментировали в ГШ ВСУ.

Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится РоссияУкраинские военные уже начали стабилизационные действия под Добропольем (фото: GettyImages)

О шагах для исправления ситуации вчера вечером заявил также президент Владимир Зеленский.

"Что там произошло? Группы "русских" продвинулись около 10 километров в нескольких точках. Все они без техники, только оружие в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время. Задача этого продвижения нам понятна", - отметил он.

Контекст

По словам источников издания в военных кругах, после того, как украинским военным удалось остановить российское наступление на Сумщине, а затем перейти там к контрнаступательным действиям, противник перебросил силы оттуда в Донецкую область. По словам президента, из 18 оккупированных "важных точек" или сел на Сумщине - шесть уже освобождены. Фактически Кремль поставил в приоритетах оккупацию Донецкой области выше, чем создание так называемой "буферной зоны" в нашем приграничье.

Собеседники издания в военных кругах прогнозируют, что еще одним опасным участком фронта в ближайшее время будет оставаться Новопавловское направление - юг Донецкой области, где враг пытается пробиться в Днепропетровскую. Пока, несмотря на все показательные "флаговтыки", ему это в реальности до сих пор не удалось.

Кроме того, по словам источников, военные ожидают, что ориентировочно в конце августа враг может начать активизацию наступательных действий на Запорожском направлении - в районе Каменского, Орехова и Гуляйполя. Сюда противник перебросил в том числе часть войск с левобережья Херсонщины.

Недавно, по данным РБК-Украина, относительно небольшое количество вражеских войск смогли просочиться к южным окраинам Степногорска и скрывалась там в зданиях. Вчера Силам обороны удалось завершить зачистку поселка.

Путин до возможных будущих переговоров, очевидно, хочет достичь максимальных продвижений на фронте из двух мотивов. Во-первых - чтобы иметь, так сказать, более сильные "карты" за столом в целом. Во-вторых - на тот случай, когда в процессе переговоров встанет вопрос территорий или заморозки по актуальной линии фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Доброполье Покровск Генштаб ВСУ Война России против Украины
Новости
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN