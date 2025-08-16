Зеленский о боях возле Доброполья и Покровска: есть успехи вторые сутки подряд

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина уже вторые сутки подряд имеет значительные успехи на самых сложных участках фронта - Добропольском и Покровском направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Президент отметил, что заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил генерала Александра Сырского о ситуации на фронте, защите позиций и намерениях российской оккупационной армии.

По словам президента, Украина удерживает позиции по всему фронту. Причем на направлении Доброполья и Покровска, самых сложных участках в Донецкой области, уже вторые сутки подряд Силы обороны имеют успехи.

"В частности, хочу отметить подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что продолжается уничтожение оккупантов, которые пытаются просочиться в глубину позиций ВСУ сквозь оборону. Есть пополнение "обменного фонда" - пленные россияне, которых в дальнейшем можно будет обменять на украинских военнопленных.

"Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Благодарен всем воинам за стойкость", - подытожил Зеленский.