Зеленский анонсировал встречу начальников Генштабов по Украине: что будут обсуждать

Встреча советников по нацбезопасности

По словам Зеленского, 3 января в Украине пройдет встреча советников по нацбезопасности. Это первая будет такая встреча в Украине. 15 европейских стран подтвердили, что примут участие. США будут представлены в онлайн-формате, также присоединятся представители европейских структур и НАТО.

Встреча начальников Генштабов

Уже 5 января пройдет встреча начальников Генштабов.

"Главное - это гарантии безопасности для Украины. Политически почти все готово, и важно проработать каждую деталь как гарантии будут работать в небе, на земле и на море, если нам удастся закончить войну. А именно это - ключевая цель для всех нормальных людей", - уточнил президент.

Встреча на уровне лидеров

Зеленский добавил, что 6 января ожидается встреча на уровне лидеров стран "коалиции решительных".

"Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и мирному соглашению политической уверенности стало больше", - сказал глава государства.

Визит Умерова в Турцию

Также президент напомнил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров находится с визитом в Турции. У него уже было несколько встреч с турецкими чиновниками.

"Мы очень стараемся в новом году возобновить обмены, именно это ключевая тема в разговоре с Турцией. Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена. В прошлом году обмены были активными, к концу года, к сожалению, затормозили, нужно теперь восстановить", - сказал Зеленский.