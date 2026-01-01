ua en ru
Чт, 01 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский анонсировал встречу начальников Генштабов по Украине: что будут обсуждать

Киев, Четверг 01 января 2026 19:37
UA EN RU
Зеленский анонсировал встречу начальников Генштабов по Украине: что будут обсуждать Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На следующей неделе состоится встреча начальников Генштабов. Главной темой станут гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча советников по нацбезопасности

По словам Зеленского, 3 января в Украине пройдет встреча советников по нацбезопасности. Это первая будет такая встреча в Украине. 15 европейских стран подтвердили, что примут участие. США будут представлены в онлайн-формате, также присоединятся представители европейских структур и НАТО.

Встреча начальников Генштабов

Уже 5 января пройдет встреча начальников Генштабов.

"Главное - это гарантии безопасности для Украины. Политически почти все готово, и важно проработать каждую деталь как гарантии будут работать в небе, на земле и на море, если нам удастся закончить войну. А именно это - ключевая цель для всех нормальных людей", - уточнил президент.

Встреча на уровне лидеров

Зеленский добавил, что 6 января ожидается встреча на уровне лидеров стран "коалиции решительных".

"Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и мирному соглашению политической уверенности стало больше", - сказал глава государства.

Визит Умерова в Турцию

Также президент напомнил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров находится с визитом в Турции. У него уже было несколько встреч с турецкими чиновниками.

"Мы очень стараемся в новом году возобновить обмены, именно это ключевая тема в разговоре с Турцией. Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена. В прошлом году обмены были активными, к концу года, к сожалению, затормозили, нужно теперь восстановить", - сказал Зеленский.

Готовность гарантий безопасности

Напомним, еще 1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "коалиция решительных" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины.

При этом после недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что гарантии безопасности согласованы "на все сто".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Помощь Украине Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
Командир РДК Капустин жив. ГУР обвело вокруг пальца российские спецслужбы (видео)
Командир РДК Капустин жив. ГУР обвело вокруг пальца российские спецслужбы (видео)
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем