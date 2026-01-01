ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський анонсував зустріч начальників Генштабів щодо України: що обговорюватимуть

Київ, Четвер 01 січня 2026 19:37
UA EN RU
Зеленський анонсував зустріч начальників Генштабів щодо України: що обговорюватимуть Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Наступного тижня відбудеться зустріч начальників Генштабів. Головною темою стануть гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Зустріч радників із нацбезпеки

За словами Зеленського, 3 січня в Україні відбудеться зустріч радників із нацбезпеки. Це перша буде така зустріч в Україні. 15 європейських країн підтвердили, що візьмуть участь. США будуть представлені в онлайн-форматі, також приєднаються представники європейських структур і НАТО.

Зустріч начальників Генштабів

Уже 5 січня відбудеться зустріч начальників Генштабів.

"Головне - це гарантії безпеки для України. Політично майже все готово, і важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі та на морі, якщо нам вдасться закінчити війну. А саме це - ключова мета для всіх нормальних людей", - уточнив президент.

Зустріч на рівні лідерів

Зеленський додав, що 6 січня очікується зустріч на рівні лідерів країн "коаліції рішучих".

"Ми готуємося зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки побільшало, і щоб щодо гарантій і мирної угоди політичної впевненості побільшало", - сказав глава держави.

Візит Умєрова до Туреччини

Також президент нагадав, що секретар РНБО України Рустем Умєров перебуває з візитом у Туреччині. У нього вже було кілька зустрічей із турецькими чиновниками.

"Ми дуже намагаємося в новому році відновити обміни, саме це ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. Минулого року обміни були активними, до кінця року, на жаль, загальмували, потрібно тепер відновити", - сказав Зеленський.

Готовність гарантій безпеки

Нагадаємо, ще 1 грудня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "коаліція рішучих" завершила роботу над гарантіями безпеки для України.

При цьому після нещодавньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський зазначив, що гарантії безпеки узгоджені "на всі сто".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Допомога Україні Війна в Україні Гарантії безпеки
Новини
Командир РДК Капустін живий. ГУР пошило в дурні російські спецслужби (відео)
Командир РДК Капустін живий. ГУР пошило в дурні російські спецслужби (відео)
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем