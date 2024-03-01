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Зеленский анонсировал новые соглашения о гарантиях безопасности в марте

Украина, Пятница 01 марта 2024 17:32
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Зеленский анонсировал новые соглашения о гарантиях безопасности в марте Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина уже подготовила активную международную работу на март. Будет больше поддержки, соглашений и оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Уже подготовили активную международную работу на март: будет больше поддержки, готовим новые договоры безопасности, будут новые договоренности по оружию для наших воинов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что ключевая задача, чтобы Россия теряла силы, а Украина приобретала.

"Россия должна терять, а наша страна, наши партнеры - восстанавливать безопасность. Все для этого делаем. Я благодарю всех, кто помогает! Слава Украине!", - подытожил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договорах идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву при повторной агрессии РФ.

Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

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Владимир Зеленский Гарантии безопасности
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