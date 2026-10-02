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Зеленая ветка метро Киева продолжит ходить в тревогу, но есть условие, - Кличко

15:10 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Зеленая ветка метро Киева продолжит ходить в тревогу, но есть условие, - Кличко Фото: зеленая ветка метро Киева продолжит ходить в тревогу, но есть условие (Getty Images)
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Зеленая ветка киевского метро может возобновить движение по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но только после экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщил Кличко, во время сегодняшнего заседания Совет обороны Киева рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве.

Предложения Совет предоставит центральным органам власти.

Также обсудили вопросы движения зеленой ветви киевского метро.

"Метрополитен готов восстановить после вчерашних атак движение метро по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры", - отметил мэр.

Удары по Южному мосту и транспортный коллапс в Киеве

Напомним, этой ночью российские войска снова атаковали Южный мост в Киеве.

Накануне вечером в результате удара по мосту были повреждены сопротивление, дорожное полотно и защитное заграждение метрополитена.

В КГГА сообщили, что в столице изменили и возобновили движение ряда автобусных и троллейбусных маршрутов из-за перекрытия Подольского моста.

Из - за ситуации с движением по мостам в Киеве сегодня экстренно собрался Совет обороны Киева.

О том, что происходит в столице и как курсирует транспорт - читайте в материале РБК-Украина.

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