В Киеве срочно созывают Совет обороны для организации движения по мостам

Сегодня в обед из-за ситуации с движением по мостам в Киеве экстренно соберется Совет обороны города.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила спикер Киевской городской военной администрации (КМВА) Екатерина Поп в эфире телемарафона.

Она отметила, что мост Патона открыт для движения в обоих направлениях. Однако добраться с правого берега на левый можно только через заезд со стороны бульвара Николая Михновского. Остальные заезды на мост временно закрыты.

Ограничения ввели из-за необходимости оценить состояние инфраструктуры после нескольких попаданий в Южный мост.

"После нескольких попаданий в Южный мост повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена. Сейчас идет оценка повреждений, все необходимые данные передадут на заседание Совета обороны столицы, которое экстренно соберется уже в обед", - отметила Поп.

Участники заседания должны принять решение по организации движения через киевские мосты с учетом новых рисков с безопасностью.

Также должностные лица обсудят изменения в транспортной схеме города и возможность компенсировать ограничения посредством наземного общественного транспорта.

"Все варианты проработают на Совете обороны. Ожидаем подробную информацию о движении по мостам на ближайшую неделю", - отметила спикер КМВА.