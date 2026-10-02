Зелена гілка метро Києва продовжить ходити в тривогу, але є умова, - Кличко

Фото: зелена гілка метро Києва продовжить ходити в тривогу, але є умова (Getty Images)

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Зелена гілка київського метро може відновити рух Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але лише після експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.