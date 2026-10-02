Зелена гілка метро Києва продовжить ходити в тривогу, але є умова, - Кличко
Зелена гілка київського метро може відновити рух Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але лише після експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
Як повідомив Кличко, під час сьогоднішнього засідання Рада оборони Києва розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві.
Пропозиції Рада надасть центральним органам влади.
Також обговорили питання щодо руху зеленої гілки київського метро.
"Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури", - зазначив мер.
Удари по Південному мосту та транспортний колапс у Києві
Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову атакували Південний міст у Києві.
Напередодні ввечері внаслідок удару по мосту було пошкоджено опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.
У КМДА повідомили, що у столиці змінили та відновили рух низки автобусних і тролейбусних маршрутів через перекриття Подільського мосту.
Через ситуацію з рухом мостами у Києві сьогодні екстрено зібралася Рада оборони Києва.
Про те, що наразі відбувається у столиці та як курсує транспорт - читайте в матеріалі РБК-Україна.