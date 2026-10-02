Как добраться с левого берега Киева на правый: все доступные маршруты

В Киеве изменили и возобновили движение ряда автобусных и троллейбусных маршрутов из-за перекрытия Подольского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Маршруты № 22 и № 91 при движении с левого на правый берег временно курсируют через Дарницкий мост.

В направлении правого берега транспорт двигается по следующей схеме: просп. Николая Бажана - Днепровская набережная - ул. Березняковская - ул. Юрия Шумского - ул. Петра Радзиня - Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост - Приднепровское шоссе - бульв. Николая Михновского - Голосеевский просп.

Далее они следуют за своими маршрутами.

Фото: автобусы №№ 22, 91 с левого на правый берег Киева курсируют через Дарницкий мост (КГГА)

В связи с временным перекрытием движения на Подольском мостовом переходе через Северный мост сейчас курсируют автобусы №110, №111, №112 и автобус №1-М.

Возобновлено движение через мост Патона по собственным схемам для ряда других маршрутов общественного транспорта:

автобусы: №51, №55, №115, №118-Д;

троллейбусы: №43, №50.

В городской администрации предупреждают, что транспорт сейчас курсирует с отклонением от обычного графика движения.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ограничении движения на столичных мостах. Южный мост полностью закрыт для транспорта. На мосту Патона движение перекрыто с правого на левый берег, а на мосту Метро в направлении с левого на правый берег оставили одну полосу.