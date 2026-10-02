Россияне ночью повторно атаковали Южный мост в Киеве

Ночью 2 октября Россия снова ударила по Южному мосту в Киеве. На место выехали экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Об ударе по мосту стало известно около 05:03. Последствия выясняют: данных о разрушении или пострадавших пока нет.

Обломки в Голосеевском районе

Несколькими минутами ранее в Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию. Взрывной волной повредило окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Обошлось без пожара и пострадавших.

Первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили. Автобусы №22 и 91 вернулись на привычные маршруты, а поезда "зеленой" линии по мосту временно не курсировали.