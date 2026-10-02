Транспортный коллапс из-за перекрытых мостов в Киеве 2 октября: детали и видео

В Киеве из-за ограничения движения по мостам возникли серьезные проблемы с транспортным сообщением между левым и правым берегами. Часть людей пешком пытается добраться с одного берега столицы на другой.

РБК-Украина рассказывает, что происходит в столице и как курсирует транспорт.

Утренные ограничения движения по мостам в Киеве уже сказались на всей транспортной системе. В местах, где перекрыты основные переправы, автомобили накапливаются в пробках, общественный транспорт меняет маршруты, а пассажиры ищут альтернативные способы добраться на другой берег.

Ситуация остается динамичной: схемы движения общественного транспорта могут изменяться в зависимости от ситуации. Поэтому перед поездкой по городу следует проверять актуальные сообщения КГГА и перевозчиков.

Люди идут по мостам пешком

Из-за ограничения движения часть киевлян решила не ждать общественного транспорта и преодолевать путь между берегами Днепра пешком.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны большие группы людей, двигающихся по мостам. Киевляне пытаются таким образом добраться с левого берега на правый и наоборот.

На остановках общественного транспорта также образовались большие очереди. Люди ждут автобусов, чтобы добраться на другой берег столицы.

Где в Киеве самые большие пробки

По данным телеканала "Киев 24" , утром в районе моста Патона движение в направлении левого берега было фактически парализовано из-за перекрытия дороги. Там образовалась огромная пробка.

В направлении правого берега с моста Патона пробки нет.

В то же время, значительное скопление автомобилей наблюдалось на Днепровской набережной в направлении правого берега. Также пробка образовалась в районе Осокорков.

Пользователи соцсетей также публикуют кадры из других районов столицы, на которых видны большие скопления автомобилей вблизи мостов.

На каких мостах ограничено движение

По информации правоохранителей, которую утром обнародовал мэр Киева Виталий Кличко, Южный мост полностью перекрыт в обоих направлениях.

На мосту Метро движение с левого на правый берег ограничили одной полосой.

Отдельные ограничения тоже действуют на других мостах столицы. Поэтому городской транспорт вынужден работать по временным схемам.

Как сейчас курсирует общественный транспорт

Из-за перекрытия мостов маршруты автобусов в столице меняют.

В КГГА сообщают, что автобусы №22 и №91 с левого на правый берег временно курсировали через Дарницкий мост. Маршрут проходит через проспект Николая Бажана, Днепровскую набережную, улицу Березняковскую, Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост и Приднепровское шоссе.

По состоянию на 12:35 по направлению с правого берега на левый эти автобусы также возобновили движение по Дарницкому мосту.

Однако отметим, что во время воздушной тревоги для автобусов №22 и №91 предусмотрены отдельные временные схемы движения - №22-Д, №22-Т, №91-Д и №91-Т. Они зависят от того, где именно подвижной состав находился к моменту введения ограничений.

Также в течение утра менялись маршруты других автобусов.

В частности:

автобусы №111, №110 и №112 уже возобновили движение по собственным схемам, однако общественный транспорт работает с отклонениями от графика;

уже возобновили движение по собственным схемам, однако общественный транспорт работает с отклонениями от графика; автобус №1-М сменил маршрут и также курсирует по Северному мосту;

сменил маршрут и также курсирует по Северному мосту; автобусы №51, №55, №115 и №118-Д уже возобновили движение по собственным схемам;

уже возобновили движение по собственным схемам; троллейбусы №43 и №50 также возобновили движение.

Как курсирует кольцевая электричка

На фоне проблем с автомобильным и автобусным сообщением между берегами продолжает работать Kyiv City Express.

В Киевской кольцевой электричке сообщили, что поезда курсируют между берегами столицы по полному маршруту и графику , несмотря на последствия вражеской атаки.

Атаки на Южный мост в Киеве

Российские войска несколько раз атаковали Южный мост в Киеве 1-2 октября. Первый удар беспилотниками произошел днем 1 октября - было зафиксировано два попадания вблизи опорной части моста. Затем движение метро и наземного общественного транспорта переправой остановили.

Вечером 1 октября произошел еще один удар. По предварительным данным, в результате попадания БПЛА были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводили обесточивание железнодорожного полотна метро.