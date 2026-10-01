Вечерний удар по Южному мосту: повреждено опору, движение метро остановили
22:30 01.10.2026 Чт
1 мин
Иллюстративное фото: спасатель ликвидирует последствия обстрелов (Getty Images)
Второй удар окrупантов по Южному мосту в Киеве нанес сооружению повреждений. Движение транспорта остановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.
Последствия обстрела Южного моста
По словам Кличко, в результате попадания БпЛА, по предварительной информации, повреждены:
- мостовая опора,
- отбойник,
- дорожное полотно,
- защитное бетонное заграждение метрополитена.
"Специалисты метрополитена осуществляют обесточивание железнодорожного полотна метро", - говорит Кличко.
Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.
Ранее РБК-Украина писало, что враг попал в дорожное полотно на Южном мосту.
Напомним, что оккупанты 1 октября ударили беспилотниками по Южному мосту в Киеве. В результате обстрела остановлено движение наземного транспорта и метро.