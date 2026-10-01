Вечерний удар по Южному мосту: повреждено опору, движение метро остановили

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Второй удар окrупантов по Южному мосту в Киеве нанес сооружению повреждений. Движение транспорта остановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.

Последствия обстрела Южного моста По словам Кличко, в результате попадания БпЛА, по предварительной информации, повреждены: мостовая опора,

отбойник,

дорожное полотно,

защитное бетонное заграждение метрополитена. "Специалисты метрополитена осуществляют обесточивание железнодорожного полотна метро", - говорит Кличко. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.