Сдался во время первого же штурма: ВСУ взяли в плен 22-летнего индийца

Индиец по имени Маджоти рассказал, что учился в одном из университетов в России. Однако впоследствии его посадили на семь лет "из-за наркотиков".

После этого парню предложили подписать контракт с российской армией, чтобы избежать наказания. При этом ему обещали большие денежные выплаты, но он совсем ничего не получил.

По словам Маджоти, он хотел сбежать оттуда. Индиец утверждает, что после 16 дней военной подготовки его отправили на фронт, однако уже через три дня он поссорился с командиром и сам сдался в плен украинским бойцам.

"Я подошел к украинскому блиндажу, положил оружие и сказал, что не хочу воевать. Я никого не убил, никому не делал ничего плохого. Я только три дня был на фронте. Я не хотел воевать, я хотел убежать", - рассказал пленный.

Маджоти также заявил, что не хочет возвращаться в Россию, и попросил, чтобы его отправили в Индию.