Россияне, воюющие за Украину, взяли в плен африканца, воевавшего за РФ (видео)

На Запорожском направлении бойцы Легиона "Свобода России" взяли в плен нигерийца, который воевал на стороне РФ. Это один из сотен иностранцев, которых Россия вербует для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на странице социального проекта "Хочу жить".

"Россияне, которые воюют на стороне Украины, берут в плен африканца, который воюет на стороне РФ - это не сюжет фильма, это реальность нынешней войны", - отметили в проекте.

Как сообщается, бойцы Легиона "Свобода России" взяли в плен 29-летнего нигерийца Кехинде Олувагбемилеке. Оказалось, что парень 4 года жил в РФ, занимаясь продажей наркотиков.

Когда его поймали, то предложили вместо срока по 228-й статье пойти на "СВО". Правда, не сказали, что ценой "чистого листа" в его биографии может стать его жизнь.

Африканец успел повоевать довольно долго как для наемника - 5 месяцев, прежде чем сдаться на Запорожском направлении.

"Кехинде - один из тысяч наемников из третьих стран, завербованных Минобороны РФ для войны в Украине. Мы уже опубликовали данные почти 7 тысяч иностранных наемников из 14 стран мира - но это лишь малая часть тех иностранцев, кого Кремль отправил умирать в Украину. Все они - дешевая живая сила, которую не жалко", - отметили в "Хочу жить".