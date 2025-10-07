Здався під час першого ж штурму: ЗСУ взяли в полон 22-річного індійця

Індієць на ім'я Маджоті розповів, що навчався в одному з університетів у Росії. Однак згодом його ув’язнили на сім років "через наркотики".

Після цього хлопцю запропонували підписати контракт із російською армією, щоб уникнути покарання. При цьому йому обіцяли великі грошові виплати, але він зовсім нічого не отримав.

За словами Маджоті, він хотів утекти звідти. Індієць стверджує, що після 16 днів військової підготовки його відправили на фронт, однак уже через три дні він посварився з командиром й сам здався в полон українським бійцям.

"Я підійшов до українського бліндажа, поклав зброю й сказав, що не хочу воювати. Я нікого не вбив, нікому не робив нічого поганого. Я лише три дні був на фронті. Я не хотів воювати, я хотів втекти", - розповів полонений.

Маджоті також заявив, що не хоче повертатися до Росії, та попросив, щоб його відправили в Індію.