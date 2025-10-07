UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Здався під час першого ж штурму: ЗСУ взяли в полон 22-річного індійця

Фото: ЗСУ взяли в полон 22-річного індійця (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Громадянин Індії добровільно здався в полон українським військовим під час першого ж штурму. 22-річний хлопець пішов на війну Росії проти України, аби уникнути ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 63-ї окремої механізованої бригади.

Індієць на ім'я Маджоті розповів, що навчався в одному з університетів у Росії. Однак згодом його ув’язнили на сім років "через наркотики".

Після цього хлопцю запропонували підписати контракт із російською армією, щоб уникнути покарання. При цьому йому обіцяли великі грошові виплати, але він зовсім нічого не отримав.

За словами Маджоті, він хотів утекти звідти. Індієць стверджує, що після 16 днів військової підготовки його відправили на фронт, однак уже через три дні він посварився з командиром й сам здався в полон українським бійцям.

"Я підійшов до українського бліндажа, поклав зброю й сказав, що не хочу воювати. Я нікого не вбив, нікому не робив нічого поганого. Я лише три дні був на фронті. Я не хотів воювати, я хотів втекти", - розповів полонений.

Маджоті також заявив, що не хоче повертатися до Росії, та попросив, щоб його відправили в Індію.

Іноземці в полоні ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Запорізькому напрямку бійці Легіону "Свобода Росії" взяли в полон нігерійця, який воював на боці РФ.

Також військові ЗСУ взяли в полон громадянина Китаю, який воював у складі російської армії. Ним виявився 24-річний Ван Ву.

РБК-Україна писало, що відомо про полоненого, та пояснювало, як він опинився на війні.

До того ж російські ЗМІ встановили імена 51 військового з Китаю, які уклали контракт з армією окупантів. Для цього вони летіли до Москви цілеспрямовано.

Крім того, ми писали, як РФ вербує іноземних найманців для війни проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІндіяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні