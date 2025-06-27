ВСУ взяли в плен еще одного китайца: что о нем известно (видео)
Военные ВСУ взяли в плен еще одного гражданина Китая, который воевал в составе российской армии. Им оказался 24-летний Ван Ву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".
Гражданин Китая Ван Ву, который попал в украинский плен родился 25 августа 2000 года. Воевал в 102 полку 150 дивизии, и имел позывной "Сабля".
Сообщается, что ему, как и большинству российских наемников, обещали работу в тылу, но после подготовки вместе с другими фигурантами видео сразу бросили на передовую под Торецк.
Он заявляет, что жалеет, что подписал контракт с Минобороны РФ и надеется вернуться домой и снова увидеть семью.
"Я действительно понимаю, что нас обманули... Я считаю, что подписание этого контракта - это позорный выбор... Уверен, что другим китайцам важно знать, что их обманывают", - заявил пленный.
Проект "Хочу жить" подчеркнул, что, когда они предупреждают иностранцев, что для россиян те всего-навсего расходный материал, то знают - о чем говорят.
"Для россиян представители любой другой национальности - люди второго сорта. Если они не щадят своих, зачем они будут делать исключение для каких-то азиатов или африканцев?", - заметили в проекте.
Они также призвали правительства всех стран, чьих граждан РФ вербует для участия в войне, а также все мировое сообщество, приложить все возможные усилия, чтобы прекратить эту преступную практику.
"Украинский МИД призвал иностранцев любым способом избегать попадания в ряды российской оккупационной армии, а в случае отправки на фронт - обращаться к проекту "Хочу жить", - отметили в проекте.
Китайцы в плену ВСУ
Заметим, что Ван Ву - не первый китаец, который попал в украинский плен. В апреле в Донецкой области украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской армии. Позже на пресс-конференции Ван Гуанцзюнь и Чжан Жэньбо рассказали о реалиях российской армии и отношении к иностранным наемникам.
Позже украинский президент Владимир Зеленский уточнил, что в целом Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ.
СБУ провела допрос п ленных граждан Китая и узнала их имена.
Во время допросов пленные также рассказали, как и чем они воевали против Украины на стороне России и об отношении к ним в украинском плену.
Пресс-конференция пленных
Уже 14 апреля на пресс-конференции в Киеве пленные рассказали, что не хотели участвовать в боях против Украины. Но россияне насильно отправили их на фронт.
А один из пленных даже заметил, что в КНР продолжается сильная пропаганда относительно успехов Российской Федерации на фронте в Украине. Это может побудить иностранцев к участию в войне.
Также один из пленных пожаловался, что чуть не погиб от химического оружия россиян, которые те используют на фронте.
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