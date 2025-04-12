СМИ в России узнали имена полсотни китайцев, воюющих в Украине. Что о них известно

Российские СМИ установили имена 51 военного из Китая, которые заключили контракт с армией оккупантов. Для этого они летели в Москву целенаправленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Важные истории ".

Особенности вербовки граждан Китая в армию РФ

В частности, через отбора на военную службу по контракту в Москве прошел как минимум 51 гражданин Китая. Это следует из данных о наборе на контракт в Москве с июня 2023-го по май 2024 года, оказавшихся в распоряжении издания. 31 боец из КНР обратился в это учреждение в 2023-м, еще 20 - в 2024 году.

"Желающие заключить контракт из Китая приходили записываться на службу регулярно каждый месяц. Больше всего граждан Китая хотели заключить контракт в июле 2023 года- тогда московский пункт отбора посетили сразу восемь человек", - пишет издание.

Иногда китайские добровольцы приходили заключать контракт с российской армией парами.

"Как минимум одна такая пара - 38-летний Минлян Ван и 43-летний Даочэн Ли - прибыла в Россию одним и тем же рейсом. Уже через двое суток они вместе отправились в вербовочный пункт", - говорят журналисты.

Большинство граждан Китая прилетели в Москву незадолго до обращения в пункт отбора на службу по контракту. Так, 24-летний Юаньчунь Цзян прилетел в Россию 22 августа 2023 года и в тот же день отправился заключать контракт.

"Еще как минимум семеро пришли вербоваться на следующий день после прибытия в Россию из Китая. Как минимум четыре китайских добровольца после визита в пункт отбора улетели обратно в Китай", - отмечается в статье.

Это, по мнению авторов, говорит о том, что граждане Китая целенаправленно летели в страну для вступления в армию. Контракт заключают на год.

Что известно о судьбе китайцев на фронте

Самому молодому из китайских контрактников в списке 20 лет, самому старшему - 51 год. Как минимум один из них уже погиб на войне в Украине.

"Так, 38-летний Жуй Чжао заключил контракт с российской армией в конце сентября 2023 года, а уже в декабре 2023-го, был убит в Запорожской области", - констатируют журналисты.

Известно и о раненых военных из КНР. Судьба большинства граждан КНР, заключивших контракт с армией РФ, журналистам неизвестна. Но многие, кто был ранен, уже вернулись назад в Китай.

Что говорят китайцы о ситуации на позициях россиян

41-летний Цзяньвэй Ли, который прилетел в Россию и обратился в пункт отбора по контракту в декабре 2023 года, подробно рассказывал в своих соцсетях о службе в российской армии.

По его словам, с момента появления контрактника на поле боя до его смерти может проходить в среднем 8-10 часов. По словам Цзяньвэя Ли, во время одного из боев один иностранный наемник и двое российских военных от страха сбежали, а кубинец симулировал болезнь, чтобы не участвовать в боях.

"Вот почему на поле боя нельзя никому доверять, включая сослуживцев. В Китае у нас нет таких проблем. Наши китайские военные как братья - они даже могут пожертвовать жизнью, чтобы спасти тебя. Но вне Китая ты можешь рассчитывать только на себя", - рассказал он.