Как РФ вербует иностранных наемников для войны против Украины: отчет разведки Британии
Россия продолжает вербовать иностранных наемников на войну против Украины. Так, с апреля 2023 года до конца мая 2024 года в Москве завербовали более 1 500 иностранцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в X (Twitter).
Отмечается, что наибольшее количество добровольцев прибыло из Южной и Восточной Азии (771 человек), за ними следуют бывшие советские республики (523 человека) и страны Африки (72 человека).
Британские аналитики считают, что вербовка иностранцев в России является несистематической. Большинство добровольцев соглашаются подписывать контракты из-за денег и перспективы получения российского гражданства.
"Иностранные граждане почти наверняка составляют очень малую долю от общего количества новобранцев в вооруженных силах России, поскольку значительно больший акцент делается на рекрутинге внутри России", - говорится в отчете.
Разведка Британии предполагает, что Россия в среднесрочной перспективе продолжит вербовать иностранцев, поскольку сохраняет свою стратегию набора войска, направленную на замещение больших потерь на поле боя, не прибегая ко второй волне мобилизации.
Потери армии РФ на войне против Украины
По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла уже более 948 тысяч солдат.
Только за последние сутки украинские воины ликвидировали около 1030 оккупантов.
Среди захватчиков, которые Силы обороны взяли в плен, есть граждане КНДР и Китая. Двое солдат Северной Кореи попали в плен ВСУ в Курской области.
Весной этого года в Донецкой области в плен ВСУ попали двое граждан Китая. Пока Пекин публично не выразил желание о возвращении своих граждан.
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