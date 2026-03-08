ua en ru
Вс, 08 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина требует от Венгрии немедленно вернуть похищенные средства Ощадбанка

13:59 08.03.2026 Вс
2 мин
Глава МИД подчеркнул, что эти средства принадлежат украинским налогоплательщикам
aimg Татьяна Степанова
Украина требует от Венгрии немедленно вернуть похищенные средства Ощадбанка Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина требует немедленного возвращения средств и драгоценных металлов, которые венгерские власти незаконно отобрали у инкассаторов Ощадбанка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Сегодня третий день с тех пор, как венгерские власти ограбили два украинских бронированных банковских автомобиля, следовавших из Австрии, и похитили деньги и драгоценные металлы среди бела дня", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству. Они принадлежат государственному банку Украины Ощадбанк, то есть украинским налогоплательщикам.

"Мы требуем их немедленного возвращения и призываем к осуждению на европейском уровне этого беспрецедентного акта государственного бандитизма и рэкета. Призываю всех наших европейских партнеров высказаться", - добавил министр.

Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

Напомним, 5 марта стало известно, что два автомобиля инкассаторской службы украинского Ощадбанка, которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанк Украины.

Машины, которые перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота, удалось установить при участии представителей украинского посольства в Будапеште и Министерства иностранных дел Украины.

В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество все еще в руках венгерского режима Виктора Орбана.

В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.

Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ощадбанк МИД Украины Венгрия Андрей Сибига
Новости
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС