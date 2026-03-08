Украина требует от Венгрии немедленно вернуть похищенные средства Ощадбанка
Украина требует немедленного возвращения средств и драгоценных металлов, которые венгерские власти незаконно отобрали у инкассаторов Ощадбанка.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Сегодня третий день с тех пор, как венгерские власти ограбили два украинских бронированных банковских автомобиля, следовавших из Австрии, и похитили деньги и драгоценные металлы среди бела дня", - отметил Сибига.
Он подчеркнул, что эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству. Они принадлежат государственному банку Украины Ощадбанк, то есть украинским налогоплательщикам.
"Мы требуем их немедленного возвращения и призываем к осуждению на европейском уровне этого беспрецедентного акта государственного бандитизма и рэкета. Призываю всех наших европейских партнеров высказаться", - добавил министр.
Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии
Напомним, 5 марта стало известно, что два автомобиля инкассаторской службы украинского Ощадбанка, которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанк Украины.
Машины, которые перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота, удалось установить при участии представителей украинского посольства в Будапеште и Министерства иностранных дел Украины.
В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество все еще в руках венгерского режима Виктора Орбана.
В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.
Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.