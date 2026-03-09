ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI

11:31 09.03.2026 Пн
3 мин
Названы три крупнейших поставщика оружия в Украину
aimg Ірина Глухова
Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI Фото: Украина возглавила мировой рынок импорта оружия (Getty Images)

Украина вышла на первое место в мире по импорту оружия в 2021-2025 годах. Между тем экспорт РФ упал почти втрое за этот период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Читайте также: Зеленский предложил странам Ближнего Востока "тихий обмен": о чем идет речь

Украина - лидер по закупкам

Согласно отчету, в течение последних пяти лет Украина стала крупнейшим получателем вооружений в мире, на которую приходится 9,7% от общего объема глобального импорта.

В рейтинге крупнейших импортеров оружия после Украины следуют Индия, Саудовская Аравия, Катар и Пакистан. SIPRI отмечает, что после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина получила вооружение по меньшей мере от 36 стран.

Кто крупнейших поставщик:

  • США - безусловный лидер, обеспечивший 41% всех поставок.
  • Германия - заняла второе место с долей 14%.
  • Польша - замыкает тройку ключевых партнеров с показателем 9,4%.

Аналитики отмечают, что в 2025 году объемы поставок несколько снизились по сравнению с пиковыми 2023-2024 годами. Это связано с уменьшением американской помощи и ростом секретности вокруг передачи определенных видов вооружений.

В то же время 25 стран мира заключили соглашения с США о закупке ракет ПВО и авиабомб специально для нужд ВСУ.

Мировой экспорт оружия

В мировом экспорте оружия за этот период лидерами остаются США, Франция, Россия, Германия и Китай, которые вместе обеспечили около 70% всех поставок.

При этом роль Германии на рынке оружия возросла, она обошла Китай и стала четвертым крупнейшим экспортером. Значительная часть немецких поставок (примерно 24%) была направлена именно в Украину.

Россия теряет влияние на рынке

По данным отчета, РФ стремительно теряет позиции главного продавца оружия. Ее доля на мировом рынке экспорта сократилась с 21% (в 2016-2020 годах) до критических 6,8% (в 2021-2025 годах).

Аналитики SIPRI отмечают, что это произошло из-за того, что большинство вооружений Россия теперь вынуждена использовать для обеспечения собственной армии на войне против Украины, а также из-за масштабных международных санкций.

Теперь экспорт РФ состоит преимущественно из поставок в Индию, Китай и Беларусь, однако общий тренд указывает на беспрецедентный обвал российского влияния на мировом рынке оружия.

Напомним, в прошлом году Украина также возглавила мировой рейтинг импортеров оружия, при этом около половины поставок поступили из США.

Программа PURL

Как известно, 14 июля 2025 года США вместе с НАТО запустили программу PURL, позволяющую поставлять американское оружие в Украину при финансовой поддержке европейских стран. По этой схеме Киев может получать системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства такие страны: Дания - около 580 млн датских крон, Швеция - 275 млн долларов, Норвегия - 135 млн долларов, Нидерланды - 500 млн евро, Германия также сделала свой вклад.

Первые поставки военного оборудования по программе PURL прибыли в Украину в сентябре 2025 года. В НАТО заверили, что даже после изменения политики США поставки оружия в Украину продолжаются без перерыва.

