Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI

Украина вышла на первое место в мире по импорту оружия в 2021-2025 годах. Между тем экспорт РФ упал почти втрое за этот период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Украина - лидер по закупкам

Согласно отчету, в течение последних пяти лет Украина стала крупнейшим получателем вооружений в мире, на которую приходится 9,7% от общего объема глобального импорта.

В рейтинге крупнейших импортеров оружия после Украины следуют Индия, Саудовская Аравия, Катар и Пакистан. SIPRI отмечает, что после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина получила вооружение по меньшей мере от 36 стран.

Кто крупнейших поставщик:

США - безусловный лидер, обеспечивший 41% всех поставок.

Германия - заняла второе место с долей 14%.

Польша - замыкает тройку ключевых партнеров с показателем 9,4%.

Аналитики отмечают, что в 2025 году объемы поставок несколько снизились по сравнению с пиковыми 2023-2024 годами. Это связано с уменьшением американской помощи и ростом секретности вокруг передачи определенных видов вооружений.

В то же время 25 стран мира заключили соглашения с США о закупке ракет ПВО и авиабомб специально для нужд ВСУ.

Мировой экспорт оружия

В мировом экспорте оружия за этот период лидерами остаются США, Франция, Россия, Германия и Китай, которые вместе обеспечили около 70% всех поставок.

При этом роль Германии на рынке оружия возросла, она обошла Китай и стала четвертым крупнейшим экспортером. Значительная часть немецких поставок (примерно 24%) была направлена именно в Украину.

Россия теряет влияние на рынке

По данным отчета, РФ стремительно теряет позиции главного продавца оружия. Ее доля на мировом рынке экспорта сократилась с 21% (в 2016-2020 годах) до критических 6,8% (в 2021-2025 годах).

Аналитики SIPRI отмечают, что это произошло из-за того, что большинство вооружений Россия теперь вынуждена использовать для обеспечения собственной армии на войне против Украины, а также из-за масштабных международных санкций.

Теперь экспорт РФ состоит преимущественно из поставок в Индию, Китай и Беларусь, однако общий тренд указывает на беспрецедентный обвал российского влияния на мировом рынке оружия.