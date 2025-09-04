ua en ru
Сборная Украины потеряла Яремчука: что сказал Ребров и кто заменит форварда

Четверг 04 сентября 2025 22:40
UA EN RU
Сборная Украины потеряла Яремчука: что сказал Ребров и кто заменит форварда Роман Яремчук не сыграет в матче Украина - Франции в отборе ЧМ-2026 (фото: facebook.com/uafukraine)
Автор: Екатерина Урсатий

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил о травме нападающего Романа Яремчука, из-за которой форвард не поможет "сине-желтым" в стартовых матчах квалификации чемпионата мира-2026. Это уже четвертая кадровая потеря национальной команды перед поединком с Францией.

Об этом сообщает РБК-Украина на пресс-конференцию перед матчем Украина - Франция в отборе чемпионата мира-2026.

Четвертая потеря сборной перед стартом отбора

На предматчевой пресс-конференции Ребров подтвердил, что Яремчук получил повреждение во время игры за клуб.

По словам наставника, футболист очень расстроился, но медицинские обследования не оставили сомнений в том, что он не сможет выступать за сборную.

"Волошина довызвали. К сожалению, да, Роман получил повреждение в игре за свою команду. Он был очень расстроен. Мы получили все снимки, что у него повреждение, и разрешили тренироваться в своей команде", - сказал Ребров.

Яремчук стал уже четвертой потерей для сборной Украины. Ранее из-за травм команде не смогли помочь защитники Александр Тымчик и Виталий Миколенко, а также вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Кого довызвали в сборную

Из-за кадровых проблем тренерский штаб сделал ряд изменений в заявке. Дополнительно вызван полузащитник "Динамо" Назар Волошин.

Кроме того, из резервного списка в основной переведены Богдан Михайличенко, Владислав Дубинчак и голкипер Георгий Бущан.

"К сожалению, не все, но это не впервые у нас много травм. Такое случается, но все игроки, которые в расположении сборной, настроены очень серьезно. Уверен, что дадим бой", - отметил Ребров во время предматчевой пресс-конференции.

Обновленный состав сборной Украины

  • В воротах: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Аль-Шабаб").
  • Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Тарас Михавко, Владислав Дубинчак (оба - "Динамо"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток ("Остин").
  • Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба - "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье"), Георгий Судаков ("Бенфика"), Александр Зинченко ("Ноттингем Форест"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба - "Динамо"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Александр Зубков ("Трабзонспор").
  • Нападающие: Артем Довбик ("Рома"), Владислав Ванат ("Жирона").

Карьера Яремчука в сборной

Роман Яремчук последний раз выходил на поле в составе национальной команды во время товарищеского турнира "Canadian Shield" в Канаде, где отыграл 24 минуты в победном матче против Новой Зеландии.

Всего за сборную Украины он провел 63 поединка, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач.

Когда игра с Францией

Первый матч квалификации ЧМ-2026 сборная Украины проведет против Франции в пятницу, 5 сентября. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

