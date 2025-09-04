Збірна України втратила Яремчука: що сказав Ребров і хто замінить форварда

Головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомив про травму нападника Романа Яремчука, через яку форвард не допоможе "синьо-жовтим" у стартових матчах кваліфікації чемпіонату світу-2026. Це вже четверта кадрова втрата національної команди перед поєдинком із Францією.

Про це повідомляє РБК-Україна на пресконференцію перед матчем Україна - Франція у відборі чемпіонату світу-2026.

Четверта втрата збірної перед стартом відбору

На передматчевій пресконференції Ребров підтвердив, що Яремчук отримав пошкодження під час гри за клуб.

За словами наставника, футболіст дуже засмутився, але медичні обстеження не залишили сумнівів у тому, що він не зможе виступати за збірну.

"Волошина довикликали. На жаль, так, Роман отримав пошкодження у грі за свою команду. Він був дуже засмучений. Ми отримали всі знімки, що у нього ушкодження, і дозволили тренуватися у своїй команді", - сказав Ребров.

Яремчук став уже четвертою втратою для збірної України. Раніше через травми команді не змогли допомогти захисники Олександр Тимчик і Віталій Миколенко, а також воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін.

Кого довикликали до збірної

Через кадрові проблеми тренерський штаб зробив низку змін у заявці. Додатково викликано півзахисника "Динамо" Назара Волошина.

Крім того, з резервного списку до основного переведено Богдана Михайліченка, Владислава Дубінчака та голкіпера Георгія Бущана.

"На жаль, не всі, але це не вперше у нас багато травм. Таке трапляється, але всі гравці, які в розташуванні збірної, налаштовані дуже серйозно. Впевнений, що дамо бій", - зазначив Ребров під час передматчевої пресконференції.

Оновлений склад збірної України

У воротах: Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Аль-Шабаб").

Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар"), Тарас Михавко, Владислав Дубінчак (обидва - "Динамо"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток ("Остін"). Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва - "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва - "Полісся"), Георгій Судаков ("Бенфіка"), Олександр Зінченко ("Ноттінгем Форест"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд"), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва - "Динамо"), Віктор Циганков ("Жирона"), Олександр Зубков ("Трабзонспор").

Кар’єра Яремчука у збірній

Роман Яремчук востаннє виходив на поле у складі національної команди під час товариського турніру "Canadian Shield" у Канаді, де відіграв 24 хвилини в переможному матчі проти Нової Зеландії.

Усього за збірну України він провів 63 поєдинки, у яких забив 17 голів і віддав 8 результативних передач.

Коли гра з Францією

Перший матч кваліфікації ЧС-2026 збірна України проведе проти Франції у п’ятницю, 5 вересня. Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.