Матч Украина - Франция: как бесплатно посмотреть отбор на ЧМ-2026

Вторник 02 сентября 2025 18:23
Матч Украина - Франция: как бесплатно посмотреть отбор на ЧМ-2026 Матч Украина - Франция бесплатно будут транслировать на MEGOGO (фото: MEGOGO)
Автор: Екатерина Урсатий

5 сентября сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира-2026 матчем против Франции. Поединок состоится во Вроцлаве, а трансляцию обеспечит официальный вещатель MEGOGO.

Где и когда смотреть матч - сообщает РБК-Украина.

Когда и где состоится матч

В пятницу, 5 сентября, национальная сборная Украины проведет первый поединок в квалификации чемпионата мира 2026 года. Соперником команды Сергея Реброва станет действующий вице-чемпион мира - сборная Франции.

Матч пройдет на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в Польше. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть Украина - Франция

Эксклюзивные права на трансляцию матчей сборной Украины в квалификации к ЧМ-2026 имеет медиасервис MEGOGO. Посмотреть игру можно:

  • на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S"
  • бесплатно - на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях
  • в разделе "Спорт" сервиса MEGOGO, на канале "MEGOGO Футбол Первый" или в отдельном поп-ап канале, который появится в день игры

Кто будет комментировать матч

Встречу Украина - Франция прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. Предматчевый эфир стартует в 20:30.

Ведущим студии будет Владимир Кобельков, экспертами - бывший главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко и экс-вратарь "Динамо" и национальной команды Денис Бойко.

Что дальше ждет сборную

В группе отбора на ЧМ-2026 соперниками Украины, кроме Франции, стали Азербайджан и Исландия. Второй матч "сине-желтые" проведут 9 сентября в Баку против азербайджанцев.

Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. От Европы на турнир квалифицируются 16 сборных.

