Матч Украина - Франция: как бесплатно посмотреть отбор на ЧМ-2026
5 сентября сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира-2026 матчем против Франции. Поединок состоится во Вроцлаве, а трансляцию обеспечит официальный вещатель MEGOGO.
Где и когда смотреть матч - сообщает РБК-Украина.
Когда и где состоится матч
В пятницу, 5 сентября, национальная сборная Украины проведет первый поединок в квалификации чемпионата мира 2026 года. Соперником команды Сергея Реброва станет действующий вице-чемпион мира - сборная Франции.
Матч пройдет на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в Польше. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.
Где смотреть Украина - Франция
Эксклюзивные права на трансляцию матчей сборной Украины в квалификации к ЧМ-2026 имеет медиасервис MEGOGO. Посмотреть игру можно:
- на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S"
- бесплатно - на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях
- в разделе "Спорт" сервиса MEGOGO, на канале "MEGOGO Футбол Первый" или в отдельном поп-ап канале, который появится в день игры
Кто будет комментировать матч
Встречу Украина - Франция прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. Предматчевый эфир стартует в 20:30.
Ведущим студии будет Владимир Кобельков, экспертами - бывший главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко и экс-вратарь "Динамо" и национальной команды Денис Бойко.
Что дальше ждет сборную
В группе отбора на ЧМ-2026 соперниками Украины, кроме Франции, стали Азербайджан и Исландия. Второй матч "сине-желтые" проведут 9 сентября в Баку против азербайджанцев.
Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. От Европы на турнир квалифицируются 16 сборных.
