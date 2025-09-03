ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Еще одна потеря в сборной: звезду из АПЛ заменит футболист "Динамо"

Среда 03 сентября 2025 16:18
UA EN RU
Еще одна потеря в сборной: звезду из АПЛ заменит футболист "Динамо" Фото: Виталий Миколенко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В составе национальной сборной Украины произошла еще одна вынужденная замена перед сентябрьскими матчами отбора на ЧМ-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Ассоциации футбола.

Что случилось с Миколенко

Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко не поможет команде Сергея Реброва в поединках против Франции и Азербайджана.

"После прохождения МРТ у игрока было обнаружено повреждение, полученное в матчах за клуб. Из-за этого он не сможет сыграть в сентябрьских играх отбора", - говорится в официальной информации УАФ.

Отметим, что Миколенко пропустил старт сезона на клубном уровне из-за проблем со здоровьем.

Уже сегодня футболист покинул расположение команды и вернулся в Англию на восстановление.

Кого вызвали на замену

Вместо Миколенко Сергей Ребров довызвал 27-летнего защитника киевского "Динамо" Владислава Дубинчака.

Футболист еще не играл за национальную команду, поэтому эти матчи могут стать для него первыми в футболке сборной Украины.

Кроме Дубинчака, в заявке "сине-желтых" остаются другие универсальные исполнители, способные закрыть левый фланг обороны - Богдан Михайличенко, Александр Зинченко и Николай Матвиенко.

Еще одна потеря в сборной: звезду из АПЛ заменит футболист &quot;Динамо&quot;

Владислав Дубинчак (фото: ФК "Динамо")

Потери Украины перед стартом отбора

Ранее национальная сборная Украины потеряла голкипера Андрея Лунина, которого заменил Георгий Бущан.

Украина стартует в отборе на ЧМ-2026 5 сентября в польском Вроцлаве матчем против Франции. Следующая игра состоится 9 сентября в Баку, где "сине-желтые" встретятся с Азербайджаном.

Ранее опубликовали фотоотчет и рассказали о первой тренировке сборной Украины перед матчем с Францией.

Также мы сообщили, где и как бесплатно посмотреть матч Украина - Франция в отборе на ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Ребров Франция Чемпионат мира Сборная Украины Футбол
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике