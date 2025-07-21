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Украина - Франция: матч отбора на ЧМ-2026 сыграют на "фартовом" стадионе

Понедельник 21 июля 2025 16:59
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Украина - Франция: матч отбора на ЧМ-2026 сыграют на "фартовом" стадионе Стало известно, где сборная Украины будет играть матчи отбора к ЧМ-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по футболу определилась с местом проведения первого домашнего матча отбора на Чемпионат мира 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Где и когда сборная Украины сыграет первый матч отбора на ЧМ

Подопечные Сергея Реброва начнут квалификацию на Чемпионат мира номинально домашним поединком против сборной Франции.

"Сине-желтые" примут вице-чемпионов мира в польском Вроцлаве на "Тарчинский Арена".

Этот стадион, вмещающий более 45 тыс. зрителей, по праву можно считать счастливым для украинской команды. "Сине-желтые" провели здесь три матча и ни разу не ушли с поля побежденными, получив поддержку десятков тысяч украинских болельщиков.

История матчей сборной Украины во Вроцлаве:

  • 9 сентября 2023-го: Украина - Англия 1:1 (отбор на Евро-2024, гол Зинченко)
  • 26 марта 2024-го: Украина - Исландия 2:1 (финал плей-офф отбора на Евро-2024, голы Цыганкова и Мудрика)
  • 14 октября 2024-го: Украина - Чехия 1:1 (Лига наций, гол Довбыка)

Таким образом, в первом и самом сложном матче отбора команда Реброва будет рассчитывать не только на собственные силы, но и на невероятную поддержку и "магию" арены.

Информация о старте продаж билетов на матч Украина - Франция будет объявлена вскоре.

Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

"Сине-желтые" попали в группу D, где их соперниками, кроме Франции, стали Исландия и Азербайджан. Все матчи будут проведены осенью 2025 года.

  • 5 сентября: Украина - Франция
  • 9 сентября: Азербайджан - Украина
  • 10 октября: Исландия - Украина
  • 13 октября: Украина - Азербайджан
  • 13 ноября: Франция - Украина
  • 16 ноября: Украина - Исландия

Как попасть на Чемпионат мира-2026

Стоит отметить, что напрямую на Мундиаль, который примут США, Канада и Мексика, выйдет только победитель группы.

Команда, которая займет второе место, получит шанс побороться за путевку в раунде плей-офф, который состоится в марте 2026 года.

Всего от Европы на ЧМ поедут 16 сборных.

Чемпионат мира-2026: формат, города и даты

Мундиаль 2026 года станет историческим - впервые в главном футбольном турнире планеты сыграют 48 сборных. Они будут распределены на 12 групп по четыре команды. В стадию 1/16 финала выйдут по два лучших коллектива из каждой группы, а также восемь лучших третьих мест.

Игры 23-го по счету чемпионата мира будут принимать 16 городов в трех странах. В Канаде матчи состоятся в Торонто и Ванкувере, в Мексике - в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее, а в США - в таких мегаполисах, как Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.

Первый матч турнира состоится 11 июня 2026 года в Мехико, а финал сыграют 19 июля в Нью-Йорке.

Ранее мы рассказывали, какое место у Украины в рейтинге ФИФА перед стартом в квалификации ЧМ-2026.

Также читайте, с кем "Динамо", "Шахтер" и другие украинские клубы сыграют в еврокубках этим летом.

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