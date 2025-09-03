ua en ru
Украину и Францию рассудит фартовый для "сине-желтых" полицейский из Нидерландов

Среда 03 сентября 2025 17:06
Украину и Францию рассудит фартовый для "сине-желтых" полицейский из Нидерландов Фото: Данни Маккели (instagram.com/p/BETktiozP3V)
Автор: Андрей Костенко

Поединок квалификации чемпионата мира-2026 между национальной командой Украины и сборной Франции рассудит бригада арбитров из Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Кто будет судить игру

Матч Украина - Франция состоится 5 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Главным арбитром встречи станет Данни Маккелли. Его ассистентами будут Гессель Стигстра и Ян де Врис. Четвертым рефери назначен Алларда Линдгута. За ВАР будут отвечать Деннис Хиглер и Ричард Мартенс.

Что известно о Данни Маккели

42-летний нидерландский арбитр ФИФА. Профессиональную судейскую карьеру начал в 22 года. С 26-ти обслуживает матчи элитного дивизиона чемпионата Нидерландов.

С 2011 года - арбитр ФИФА, обслуживал финал Лиги Европы-2020, матчи Евро-2020 (в частности полуфинал Дания - Англия), ЧМ-2022 в Катаре и Евро-2024 в Германии.

Кроме судейства, Маккели работает инспектором полиции в Роттердаме. Также он является координатором по развитию судейства в Королевском нидерландском футбольном союзе.

Украину и Францию рассудит фартовый для &quot;сине-желтых&quot; полицейский из Нидерландов

Данни Маккели на службе в полиции Роттердама (фото: instagram.com/p/BETktiozP3V)

Как судил украинские команды

Со сборной Украины нидерландский арбитр пересекался лишь однажды. В июне 2022 года он обслуживал матч плей-офф квалификации ЧМ-2022 Шотландия - Украина, в котором "сине-желтые" одержали сенсационную победу - 3:1.

Также Маккели судил украинские клубы в еврокубках. В 2015 году он был главным арбитром встречи "Олимпиакос" - "Днепр" (2:2) в Лиге Европы, в 2018-м, в квалификации этого же турнира работал на матче "РБ Лейпциг" - "Заря" (3:2), а в 2021-м в квалификации ЛЧ обслуживал поединок "Монако" - "Шахтер" (0:1).

Ранее мы сообщили, что звезду из АПЛ в составе сборной Украины срочно заменил футболист "Динамо".

Также мы писали, где и как бесплатно посмотреть матч Украина - Франция в отборе на ЧМ-2026.

