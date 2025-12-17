ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Собираем доказательства": в НАБУ ответили, почему не публикуют новые пленки по делу "Мидас

Среда 17 декабря 2025 08:35
UA EN RU
"Собираем доказательства": в НАБУ ответили, почему не публикуют новые пленки по делу "Мидас Фото: руководитель подразделения детективов Александр Абакумов (nabu gov ua)
Автор: Ірина Глухова, Юлия Акимова

Фрагменты записей публиковали сразу после сообщения о подозрении соответствующим фигурантам дела "Мидас". Сейчас в НАБУ собирают и анализируют доказательства в отношении других участников преступной организации.

Об этом руководитель подразделения детективов Александр Абакумов рассказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, почему пленки пока не публикуются, он пояснил, что с самого начала была выстроена четкая стратегия обнародования информации.

"На стартовом этапе "пленки" выполнили свою задачу - объяснили обществу суть схемы и ее масштаб", - отметил Абакумов.

По его словам, фрагменты записей публиковали сразу после сообщения о подозрении соответствующим фигурантам.

"Мы публиковали фрагменты сразу после сообщения о подозрении соответствующим героям записей. Сейчас мы собираем и анализируем доказательства в отношении других участников преступной организации. Это означает, что сейчас для нас важнее сохранить целостность доказательной базы и не дать фигурантам лишних подсказок относительно того, что именно и как зафиксировано", - рассказал он.

Комментируя вопрос финансового мониторинга, Абакумов отметил, что он уже предметно рассматривался на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Там были озвучены все ключевые вопросы и получены ответы от соответствующего учреждения. Это был, по сути, многочасовой открытый диалог, и многие вещи уже проговорены в этом формате", - добавил руководитель подразделения детективов НАБУ.

Дело "Мидас"

Напомним, в ноябре антикоррупционные органы заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным следствия, чиновники причастны к системному отмыванию средств и незаконному обогащению.

Одним из главных в этой схеме стал Тимур Миндич - украинский бизнесмен, приближенный к президенту Владимиру Зеленскому.

Также в деле фигурировали топ-чиновники государства, в частности уже бывший министр Герман Галущенко и экс-вице-премьер Алексей Чернышов.

Ранее РБК-Украина обнародовало полный перечень лиц, которые фигурировали в громкой спецоперации "Мидас".

После обнародования деталей коррупционной сети правительство объявило о старте комплексной проверки крупнейших государственных предприятий, в частности "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ключевых государственных банков.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Коррупция
Новости
Свет будут выключать не во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 17 декабря
Свет будут выключать не во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 17 декабря
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море