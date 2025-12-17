"Собираем доказательства": в НАБУ ответили, почему не публикуют новые пленки по делу "Мидас

Фрагменты записей публиковали сразу после сообщения о подозрении соответствующим фигурантам дела "Мидас". Сейчас в НАБУ собирают и анализируют доказательства в отношении других участников преступной организации.

Об этом руководитель подразделения детективов Александр Абакумов рассказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, почему пленки пока не публикуются, он пояснил, что с самого начала была выстроена четкая стратегия обнародования информации.

"На стартовом этапе "пленки" выполнили свою задачу - объяснили обществу суть схемы и ее масштаб", - отметил Абакумов.

По его словам, фрагменты записей публиковали сразу после сообщения о подозрении соответствующим фигурантам.

"Мы публиковали фрагменты сразу после сообщения о подозрении соответствующим героям записей. Сейчас мы собираем и анализируем доказательства в отношении других участников преступной организации. Это означает, что сейчас для нас важнее сохранить целостность доказательной базы и не дать фигурантам лишних подсказок относительно того, что именно и как зафиксировано", - рассказал он.

Комментируя вопрос финансового мониторинга, Абакумов отметил, что он уже предметно рассматривался на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Там были озвучены все ключевые вопросы и получены ответы от соответствующего учреждения. Это был, по сути, многочасовой открытый диалог, и многие вещи уже проговорены в этом формате", - добавил руководитель подразделения детективов НАБУ.