"Збираємо докази": в НАБУ відповіли, чому не публікують нові плівки по справі "Мідас

Фрагменти записів публікували одразу після повідомлення про підозру відповідним фігурантам справи "Мідас". Наразі у НАБУ збирають та аналізують докази щодо інших учасників злочинної організації.

Про це керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, чому плівки поки не публікуються, він пояснив, що з самого початку була вибудувана чітка стратегія оприлюднення інформації.

"На стартовому етапі "плівки" виконали свою задачу - пояснили суспільству суть схеми та її масштаб", - зазначив Абакумов.

За його словами, фрагменти записів публікували одразу після повідомлення про підозру відповідним фігурантам.

"Ми публікували фрагменти одразу після повідомлення про підозру відповідним героям записів. Наразі ми збираємо та аналізуємо докази щодо інших учасників злочинної організації. Це означає, що зараз для нас важливіше зберегти цілісність доказової бази та не дати фігурантам зайвих підказок щодо того, що саме і як зафіксовано", - розповів він.

Коментуючи питання фінансового моніторингу, Абакумов зазначив, що воно вже предметно розглядалося на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

"Там були озвучені всі ключові питання й отримані відповіді від відповідної установи. Це був, по суті, кількагодинний відкритий діалог, і багато речей уже проговорені в цьому форматі", - додав керівник підрозділу детективів НАБУ.