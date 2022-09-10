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Актуальна карта війни в Україні: які зміни на Харківському напрямку

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Харків, Субота 10 вересня 2022 12:55
Актуальна карта війни в Україні: які зміни на Харківському напрямку Фото: ЗСУ продовжують контратакувати ворога на харківському напрямку (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України продовжують контратакувати ворога на Харківському напрямку. Армія РФ почала глобальний відступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням портал Deepstatemap.

Актуальна карта війни в Україні: які зміни на Харківському напрямку

Вчора українські війська змогли взяти під контроль населений пункт Борівське (Харківська область). Таким чином, ЗСУ змогли розширити сіру зону біля Шевченкового.

При цьому вже вранці українські бійці звільнили правобережну частину міста Куп'янськ. Російська армія почала глобальний відступ.

Актуальна карта війни в Україні: які зміни на Харківському напрямку

Тим часом на Південному фронті особливих змін немає. Вчора бійцям ЗСУ вдалося звільнити Благодатівку (Херсонська область). Згідно з даними порталу, бої зараз можуть йти за населеним пунктом Сухий Ставок - в районі Костромки.

Нагадаємо, ми писали, що Куп'янськ Харківської області звільнили від російських окупантів. ЗСУ взяли місто під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.

Також, за даними ISW, українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів в Харківській області і мають всі шанси розірвати наземні лінії зв'язку росіян з ізюмом.

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