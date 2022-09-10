Актуальна карта війни в Україні: які зміни на Харківському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням портал Deepstatemap .

Тим часом на Південному фронті особливих змін немає. Вчора бійцям ЗСУ вдалося звільнити Благодатівку (Херсонська область). Згідно з даними порталу, бої зараз можуть йти за населеним пунктом Сухий Ставок - в районі Костромки.

При цьому вже вранці українські бійці звільнили правобережну частину міста Куп'янськ. Російська армія почала глобальний відступ.

Нагадаємо, ми писали, що Куп'янськ Харківської області звільнили від російських окупантів. ЗСУ взяли місто під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.

Також, за даними ISW, українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів в Харківській області і мають всі шанси розірвати наземні лінії зв'язку росіян з ізюмом.

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