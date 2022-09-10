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Наступ ЗСУ в районі Ізюма застав зненацька російську армію, - британська розвідка

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Україна, Субота 10 вересня 2022 08:44
Наступ ЗСУ в районі Ізюма застав зненацька російську армію, - британська розвідка Фото: загроза від білоруської армії мінімальна (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські сили 6 вересня розпочали наступальні операції на півдні Харківської області. Передові підрозділи просунулися на 50 км углиб раніше утримуваної Росією території на вузькому фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Російські війська, ймовірно, були захоплені зненацька. Сектор утримувався слабо, і українські частини захопили або оточили кілька міст", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у зведенні, російські сили навколо Ізюму, ймовірно, стають все більш ізольованими. Українські частини зараз загрожують місту Куп'янськ; його захоплення стане серйозним ударом для Росії, тому що він знаходиться на шляхах постачання лінії фронту Донбасу.

Оскільки українські операції також тривають в Херсоні, російський оборонний фронт відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах, додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, білоруська армія розпочала військові навчання на кордоні з Україною. Однак її безпосередня участь у війні Росії проти України малоймовірна.

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