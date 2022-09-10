Наступ ЗСУ в районі Ізюма застав зненацька російську армію, - британська розвідка

Українські сили 6 вересня розпочали наступальні операції на півдні Харківської області. Передові підрозділи просунулися на 50 км углиб раніше утримуваної Росією території на вузькому фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

"Російські війська, ймовірно, були захоплені зненацька. Сектор утримувався слабо, і українські частини захопили або оточили кілька міст", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у зведенні, російські сили навколо Ізюму, ймовірно, стають все більш ізольованими. Українські частини зараз загрожують місту Куп'янськ; його захоплення стане серйозним ударом для Росії, тому що він знаходиться на шляхах постачання лінії фронту Донбасу.

Оскільки українські операції також тривають в Херсоні, російський оборонний фронт відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах, додали в Міноборони Британії.