ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Альфа" у Куп'янську: СБУ показала перші фото

Новость на русском →
Субота 10 вересня 2022 14:16
"Альфа" у Куп'янську: СБУ показала перші фото Фото: СБУ показали перші фото зі звільненного Куп'янська (t.me/SBUkr/5065)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 10 вересня, українські воїни звільнили Куп'янськ Харківської області від ворога. Спецпризначенці СБУ показали перші фотографії з міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Спецпризначенці "Альфа" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі!", - пише пресслужба СБУ.

Фото: СБУ показали перші фото зі звільненного Куп'янська (t.me/SBUkr/5065)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові взяли Куп'янськ під свій контроль та опублікували відповідне фото з українським прапором.

СБУ вже викрила двох колаборантів у звільненому місті, які погодилися на співпрацю з РФ і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій "тимчасовій військовій адміністрації Харківської області".

Тим часом згідно з даними ISW, українські бійці мають всі шанси розірвати наземні лінії зв’язку росіян з Ізюмом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Україна
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі