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Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті

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Україна, Субота 10 вересня 2022 09:59
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті Фото: успішний контрнаступ ЗСУ триває (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці продовжують свій контрнаступ і просуваються, зокрема, на Харківському напрямку. Наші бійці продовжують операцію щодо відрізання ізюмського угруповання окупантів та відбивають атаки на Донбасі, куди росіяни кидають найбільше сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті

Східна Україна (напрямок Вовчанськ - Куп'янськ - Ізюм - Лиман)

За даними карт аналітиків, українські війська досягли околиці Куп'янська і просуваються на Ізюм із північного заходу, півночі, північного сходу та південного сходу (станом на 9 вересня).

Припускається, що українські сили, швидше за все, розірвуть російські наземні лінії зв'язку росіян з Ізюмом найближчими днями.

Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті

При цьому військове керівництво країни-агресора спрямовує ресурси на лінію Харків - Ізюм, намагаючись зупинити просування українців.

Також вказано, що українські удари пошкодили Куп'янський міст через річку Оскіл, що погіршить здатність російських військ постачати та зміцнювати свої позиції проти українських атак.

Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті

За даними карти, українські війська, можливо, просунулися на північ від Грушівки (12 км на захід від Куп'янська) до російського логістичного хабу у Великому Бурлуці, але ці повідомлення залишаються неоднозначними та непідтвердженими.

Південна Україна (Херсонська область)

На цій території міжнародні аналітики виділяють на карті три основні напрямки бойової активності: біля українського плацдарму через річку Інгулець, на південь від адміністративного кордону Херсонсько-Дніпропетровської області та на північний захід від Херсона. В Інституті вивчення війни стверджують, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області йде на користь українським бійцям та спростовують заяви Міноборони РФ, які стверджують, що окупанти нібито відбивають атаки.

Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті

Східна Україна (Донецька та Луганська області)

Як помітно на карті ISW, російські війська намагалися просунутися у районі Бахмута. Також окупанти не залишають цілей просування в Авдіївці, а також у районі Піски-Первомайське. Повідомляється, що українські військові провели штурм на південний захід від Авдіївки напередодні.

Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті

Аналітики як і раніше стверджують, цей напрямком є найбільш пріоритетним для російських військ, адже вони зосереджені на повному захопленні Донбасу. Втім, успішних дій росіян тут не спостерігається.

Нагадаємо, за даними ISW, українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області та мають всі шанси розірвати наземні лінії зв’язку росіян з Ізюмом.

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