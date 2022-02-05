Заява Росії та Китаю, відкриття Олімпіади-2022 та різке подорожчання бензину: новини за 4 лютого

Лідери Росії та Китаю випустили спільну заяву, в Україні різко подорожчав бензин, Олімпіада-2022 офіційно розпочалася. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 3 лютого – в матеріалі РБК-Україна.

Росія та Китай зробили заяву

Лідери Росії та Китаю Володимир Путін та Сі Цзіньпін випустили спільну заяву за підсумками зустрічі у Пекіні. Вони, зокрема, звинуватили НАТО у "роздмухуванні конфронтації" та виступили за нерозширення Альянсу.

Генсек НАТО Йнес Столтенберг відповів президенту РФ Володимиру Путіну і главі Китаю Сі Цзіньпіну щодо розширення НАТО. Він підкреслив, що у кожної країни є суверенне право вибирати власний шлях. Генсек НАТО підкреслив, що Альянс ніколи не примушував будь-яку країну вступати до своїх лав.

Монастирський вперше відреагував на відео з Трухіним після ДТП

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заперечує, що народний депутат Олександр Трухін в серпні 2021 року дзвонив йому після ДТП на Бориспільській трасі, щоб уникнути відповідальності за п'яне водіння. За його словами, він негативно ставиться до будь-яких питань "порішати".

Також Монастирський заявив, що не знав про наявність відео з боді-камери патрульного. На сьогодні проводиться службове розслідування, в тому числі щодо витоку цього запису в ЗМІ.

Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну, - Британія

Уряд Великобританії впевнений, що Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну. Зокрема, звинувативши Україну в нападі. Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я не можу коментувати конкретні розвіддані, але у нас є висока впевненість, що Росія планує створити привід, звинувативши Україну в нападі, щоб виправдати вторгнення Росії в Україну", - заявив прес-секретар.

В Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку

У п'ятницю, 4 лютого, в Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку. У свою чергу керівництво банку оголосило винагороду за інформацію про злочин.

Інцидент стався о 17: 15 у відділення банку по вулиці Будівельників. У банк зайшов чоловік, який почав розмову про життя зі співробітницею банку, під час якого з рюкзака дістав предмет, схожий на пістолет і погрозами змусив підвести його в касу, де вимагав віддати всю готівку.

Залишайтеся вдома. У КМДА звернулися до киян через зростання COVID-19 серед дітей

У Києві ситуація з коронавірусом серед дітей погіршується. Батьків закликають залишати дітей вдома, якщо є симптоми застуди. Про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За її словами, у місті більше тижня спостерігають понад 300 випадків дитячої захворюваності на COVID-19. \

Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: нацгвардієць відмовився від усіх своїх свідчень

Боєць Нацгвардії Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі товаришів по службі на підприємстві "Південмаш", відмовився від усіх своїх попередніх показань.

Нагадаємо, 27 січня на території дніпровського підприємства "Південмаш" нацгвардієць розстріляв товаришів по службі і втік. В результаті стрілянини загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро отримали поранення різної тяжкості. Раніше нацгвардієць на відео описав хронологію розстрілу військових.

Бензин різко подорожчав: оприлюднена нова максимальна ціна

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 3 лютого 2022 року надала НАК "Нафтогаз України".

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 1,59 гривень з 29,25 гривень до 30,84 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 1,46 гривень з 26,84 гривень до 28,30 гривень за літр.

Акції Meta-Facebook подешевшали більш ніж на чверть через звіт Цукерберга

На Нью-Йоркській біржі в четвер відбулося різке падіння акцій. Найбільше знецінилася Meta - материнська компанія Facebook.

Акції компанії впали на 26,4%, а її ринкова вартість знизилася більш ніж на 230 млрд доларів. Генеральний директор компанії Марк Цукерберг заявив, що їй важко конкурувати з додатком для коротких відеороликів TikTok, і що Facebook вперше втратив користувачів по всьому світу.

Собчак дала сумний прогноз щодо Криму і пошкодувала, що її не пускають в Україну

Російська журналістка та екскандидатка в президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що відмова від окупованого Криму стане політичним самогубством будь-якого правителя Росії. Також вона шкодує, що відвідала окуповану територію у 2020 році і їй тепер заборонено відвідувати Україну.

Детальніше про те, що розповіла Ксенія Собчак про Крим та стосунки між українцями та росіянами "Право на владу" – в матеріалі Styler

Україна мінімально поступилася Росії в півфіналі футзального Євро та побореться за "бронзу"

В півфінальному матчі Євро збірна України поступилася збірній Росії. Українці програли з рахунком 2:3. В неділю наша команда зіграє матч за третє місце проти Іспанії або Португалії.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Олімпіада-2022 офіційно розпочалася: ефектні фото церемонії відкриття

На зимових іграх в Пекіні запалили олімпійський вогонь. Перед цим відбулася традиційна хода делегацій учасників змагань.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022 розпочалася о 14:00 і тривала понад годину. У ній взяли участь 10 спортсменів з України. Державний прапор несли двоє українців. Компанію олімпійському чемпіону 2018 року Олександру Абраменку склала Олександра Назарова. Фоторепортаж дивіться в підбірці РБК-Україна.

В Україну йде значне потепління. Де покращиться погода на вихідні

В Україну йдуть атмосферні фронти з північного заходу Європи. Вони принесуть сніг, мокрий сніг та посилення вітру, при цьому у країні потепліє.

Детальніше про погоду в Україні на вихідних – в матеріалі РБК-Україна.