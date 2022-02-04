Олімпіада-2022 офіційно розпочалася: ефектні фото церемонії відкриття

На зимових іграх в Пекіні запалили олімпійський вогонь. Перед цим відбулася традиційна хода делегацій учасників змагань.

Фоторепортаж за мотивами церемонії відкриття Олімпіади – в підбірці РБК-Україна .

Олімпійський вогонь запалили незвично . Замість традиційної чаші використали факел, який помістили в центр композиції зі сніжинкою, складеної з назв країн-учасниць зимової Олімпіади.

На трибунах "Національного стадіону" делегацію українців привітав президент НОК Сергій Бубка . Усього до Китаю полетіли 45 наших спортсменів.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022 розпочалася о 14:00 і тривала понад годину. У ній взяли участь 10 спортсменів з України.

Нагадаємо, що в спеціальній онлайн трансляції можна було слідкувати за церемонією відкриття зимових Ігор 2022 року.

Також раніше оцінили шанси України на здобуття нагород під час зимової Олімпіади в Пекіні.