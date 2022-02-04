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У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку

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П'ятниця 04 лютого 2022 21:18
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку Фото: у Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 4 лютого, в Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку. У свою чергу керівництво банку оголосило винагороду за інформацію про злочин.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Приватбанку.

Інцидент стався о 17:15 у відділення банку по вулиці Будівельників. У банк зайшов чоловік, який почав розмову про життя зі співробітницею банку, під час якого з рюкзака дістав предмет, схожий на пістолет і погрозами змусив підвести його в касу, де вимагав віддати всю готівку.

У банку повідомили, що касир підготувала пакет із залишками виторгу, сума якої була незначною. Разом з тим співробітниця банку встигла натиснути на "тривожну кнопку", включила сирену і викликала охорону.

Грабіжник покинув відділення банку, почувши сирену.

За фактом спроби збройного пограбування відділення ПриватБанку ведеться слідство.

Крім того, служба безпеки Банку оголосила про винагороду в розмірі 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію про злочинців, яка допоможе швидше розкрити злочин

"Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716 35 02 або (067) 565 12 34, електронною поштою dezhurka@pbank.com.ua, а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується", - заявив прес-секретар Приватбанку Олег Серга.

Нагадаємо, у США затримали банду, яка викрала понад 30 млн доларів із сейфів українських банків. Її організували громадяни України, їм загрожує до 20 років в'язниці.

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У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
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