Україна мінімально поступилася Росії в півфіналі футзального Євро та побореться за "бронзу"

Україна – Росія – 2:3

Голи: 0:1 – 2 Соколов, 0:2 – 15 Афанасьєв, 1:2 – 16 Сирій, 1:3 – 31 Ніязов, 2:3 – 35 Абакшин.

На другій хвилині матчу завдяки подвійному рикошету Соколов відкрив рахунок. В середині першого тайму наша збірна іноді переходила на гру в п’ять польових гравців. І одного разу російська збірна це використала, відзначився Афанасьєв. Проте за хвилину після пропущеного голу Євген Сірий відіграв один м’яч. На перерву наша команда пішла поступаючись в рахунку 1:2.

Окремо хотілося б сказати про арбітраж. Суддя неодноразово пропускав відмашки та гру рукую гравців у червоній формі.

В другому таймі наша команда всіми силами атакувала, але нажаль пропустила після удару злету від Ніязова. За п’ять хвилин до кінця матчу зусиллями Данила Абакшина наша збірна відіграла один м’яч. А за хвилину до кінця гри наші хлопці мали нагоду зрівняти рахунок, але Петро Шотурма не реалізував пенальті. За 17 секунд до фінальної сирени Данило Абакшин міг зрівнювати рахунок, але не влучив у ворота. На жаль поразка збірної України з рахунком 2:3.

І звичайно треба подякувати українським вболівальникам, які завдяки кричалкам та пісням створили фантастичну атмосферу.

В неділю наша команда о 15:30 зіграє матч за третє місце проти Іспанії або Португалії.