ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну, - Британія

Новость на русском →
П'ятниця 04 лютого 2022 15:24
Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну, - Британія Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Великобританії впевнений, що Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну. Зокрема, звинувативши Україну в нападі.

Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я не можу коментувати конкретні розвіддані, але у нас є висока впевненість, що Росія планує створити привід, звинувативши Україну в нападі, щоб виправдати вторгнення Росії в Україну", - заявив прес-секретар.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну стане трагічним прорахунком президента Володимира Путіна.

Крім того, міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас оголосила, що Лондон може ввести "найжорсткіші" санкції проти Росії, якщо та зважиться на вторгнення в Україну. Вони торкнуться російських олігархів і ключових прихильників президента Росії Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що майно російських олігархів у Лондоні можуть конфіскувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Великобританія
NEWS
"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії
"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США