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Монастирський не знав про наявність відео з Трухіним. Його витік вже розслідують

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 18:53
Монастирський не знав про наявність відео з Трухіним. Його витік вже розслідують Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (mvs.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не знав про наявність Відео з боді-камери патрульного, який був на місці скандальної ДТП з нардепом Олександром Трухіним в серпні 2021 року. На сьогодні проводиться службове розслідування, в тому числі щодо витоку цього запису в ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Що стосується самого відео, я сам був надзвичайно вражений його появою, тому що коли мені доповідали про ДТП в серпні, мені сказали, що за словами свідків, були різні дані, хто був за кермом. Тому слідчий направив клопотання в прокуратуру з пропозицією передати справу для дослідження в ДБР", - зазначив Монастирський.

За його словами, ще влітку не всі екіпажі патрульної поліції були обладнані боді-камерами, тому у вересні провели тендер і закупили 16 000 камер.

"На той час мені сказали, що цих записів немає. Тому зараз проводиться службове розслідування Національною поліцією, я думаю, що вони прокоментують найближчим часом, яким чином і як це відео могло бути передано", - додав міністр.

Йдеться про резонансну ДТП, в якій постраждали кілька осіб, у тому числі голова комітету арбітрів УАФ Лучано Луччі. За свідченнями свідків, за кермом автомобіля, який влаштував аварію на Бориспільській трасі, нібито був нардеп Олександр Трухін, причому з ознаками алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, цього тижня з'явилося відео з боді-камери патрульного поліцейського, на якому видно, що Трухін намагався залишити місце ДТП і пропонував за це хабар. На тлі цього скандалу нардепа виключили з фракції "Слуги народу" і з партії.

Державному бюро розслідувань заявили, що до опублікування в ЗМІ цього відео не було у слідства.

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ДТП Денис Монастирський
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