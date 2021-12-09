Заява Байдена та дозвіл на затримання Демчишина: новини за 8 грудня

Байден виключив військову протидію вторгненню РФ в Україну, суд дозволив затримати колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, Служба безпеки України запобігла теракту в коледжі. Докладніше про те, що сталося в середу, 8 грудня – у матеріалі РБК-Україна.

Байден виключив військову протидію вторгненню РФ до України: ця ідея неактуальна

Президент США Джо Байден виключає, що Вашингтон може застосувати військову силу для протидії вторгненню Росії до України. За його словами, ця ідея неактуальна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його завлення журналістам.

"Ідея, що Сполучені Штати в односторонньому порядку застосують силу для протидії вторгненню Росії до України, зараз не актуальна", - зазначив Байден. Він також уточнив, що в разі вторгнення Росії доведеться зіткнутися з найжорсткішими санкціями.

Суд дозволив затримати Демчишина у "вугільній справі" Медведчука

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина. Він фігурує в так званій "вугільній справі" нардепа Віктора Медведчука, яка стосується поставок вугілля з окупованого Донбасу.

Також повідомляється, що Демчишина не пізніше 36 годин з моменту затримання повинні доставить до суду. Зазначимо, за даними низки ЗМІ, колишній міністр перебуває не в Україні.

Штам "Омікрон" може серйозно вплинути на хід пандемії, - ВООЗ

Новий штам коронавірусу "Омікрон" може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу. В цей час важко оцінити, яким саме буде цей вплив. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Деякі особливості варіанту "Омікрон", включаючи його глобальне поширення і множинні мутації, припускаю, що він може зробити істотний вплив на хід пандемії", - сказав він.

Олігархів зобов'яжуть подавати декларації. Як каратимуть за приховане майно

Прийнятий в Україні закон про олігархів зобов'яже їх подавати електронні декларації про майно нарівні з чиновниками і депутатами. При цьому за приховане майно їм загрожує кримінальна відповідальність.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України".

Двоє студентів погрожували масовим розстрілом: СБУ запобігла теракту у коледжі

Служба безпеки України запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області. Викрито двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників.

В СБУ повідомили, що інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте". Вони поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників, а також закликали до цього приєднатись інших. Під час обшуків за місцями проживання цих студентів правоохоронці виявили два пістолети, а також комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться потепління

Погода в Україні незабаром зміниться з приходом потепління. Хоча воно буде короткочасним і з опадами, але все ж трохи порадує після крижаних пронизливих дощів.

Читайте в матеріалі Styler, що буде з погодою в Україні в наступні кілька днів.