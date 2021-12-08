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Суд дозволив затримати Демчишина у "вугільній справі" Медведчука

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Київ, Середа 08 грудня 2021 12:19
Суд дозволив затримати Демчишина у "вугільній справі" Медведчука Фото: колишній міністр Володимир Демчишин (kmu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина. Він фігурує в так званій "вугільній справі" нардепа Віктора Медведчука, яка стосується поставок вугілля з окупованого Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

"Надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в рішенні.

Також повідомляється, що Демчишина не пізніше 36 годин з моменту затримання повинні доставить до суду. Зазначимо, за даними низки ЗМІ, колишній міністр перебуває не в Україні.

Нагадаємо, в листопаді слідчі СБУ і Держбюро розслідувань заочно вручили Демчишину підозру в контрабанді вугілля з окупованого Донбасу.

За даними слідства, він у грудні 2014 - лютому 2015 року призначив на посади держпідприємств на окупованих територіях представників терористичних організацій "Л/ДНР". А також нібито змусив керівництво "Центренерго" укласти кілька угод з ними, в тому числі на поставку вугілля на загальну суму понад 3 млрд гривень.

Демчшина вже викликали на допит в ДБР.

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Віктор Медведчук ДНР Володимир Демчишин
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