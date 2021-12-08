Суд дозволив затримати Демчишина у "вугільній справі" Медведчука

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина. Він фігурує в так званій "вугільній справі" нардепа Віктора Медведчука, яка стосується поставок вугілля з окупованого Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду .

"Надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в рішенні.

Також повідомляється, що Демчишина не пізніше 36 годин з моменту затримання повинні доставить до суду. Зазначимо, за даними низки ЗМІ, колишній міністр перебуває не в Україні.