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Байден виключив військову протидію вторгненню РФ до України: ця ідея неактуальна

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Вашингтон, Середа 08 грудня 2021 18:52
Байден виключив військову протидію вторгненню РФ до України: ця ідея неактуальна Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден виключає, що Вашингтон може застосувати військову силу для протидії вторгненню Росії до України. За його словами, ця ідея неактуальна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його завлення журналістам.

"Ідея, що Сполучені Штати в односторонньому порядку застосують силу для протидії вторгненню Росії до України, зараз не актуальна", - зазначив Байден.

Він також уточнив, що в разі вторгнення Росії доведеться зіткнутися з найжорсткішими санкціями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден відкинув вимоги президента Росії Володимира Путіна про гарантії невступу України до НАТО.

Сьогодні російський президент розкрив деталі пропозицій Байдена по Україні.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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