Байден виключив військову протидію вторгненню РФ до України: ця ідея неактуальна
Президент США Джо Байден виключає, що Вашингтон може застосувати військову силу для протидії вторгненню Росії до України. За його словами, ця ідея неактуальна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його завлення журналістам.
"Ідея, що Сполучені Штати в односторонньому порядку застосують силу для протидії вторгненню Росії до України, зараз не актуальна", - зазначив Байден.
Він також уточнив, що в разі вторгнення Росії доведеться зіткнутися з найжорсткішими санкціями.
"The idea the United States will unilaterally use force to confront Russia invading Ukraine is not in the cards right now." -- President Biden pic.twitter.com/htzesIAh3X— Aaron Rupar (@atrupar) December 8, 2021
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден відкинув вимоги президента Росії Володимира Путіна про гарантії невступу України до НАТО.
Сьогодні російський президент розкрив деталі пропозицій Байдена по Україні.