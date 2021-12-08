Штам "Омікрон" може серйозно вплинути на хід пандемії, - ВООЗ

Новий штам коронавірусу "Омікрон" може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу. В цей час важко оцінити, яким саме буде цей вплив.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Деякі особливості варіанту "Омікрон", включаючи його глобальне поширення і множинні мутації, припускаю, що він може зробити істотний вплив на хід пандемії", - сказав він.

За словами глави ВООЗ, в розпорядженні фахівців поки ще знаходиться обмежений обсяг даних по "Омікрону".