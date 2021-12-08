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Штам "Омікрон" може серйозно вплинути на хід пандемії, - ВООЗ

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Середа 08 грудня 2021 20:38
Штам "Омікрон" може серйозно вплинути на хід пандемії, - ВООЗ Фото: глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Новий штам коронавірусу "Омікрон" може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу. В цей час важко оцінити, яким саме буде цей вплив.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Деякі особливості варіанту "Омікрон", включаючи його глобальне поширення і множинні мутації, припускаю, що він може зробити істотний вплив на хід пандемії", - сказав він.

За словами глави ВООЗ, в розпорядженні фахівців поки ще знаходиться обмежений обсяг даних по "Омікрону".

Нагадаємо, раніше Гебрейесус заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає більш легке захворювання, ніж "Дельта" варіант.

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