Заявление Байдена и разрешение на задержание Демчишина: новости за 8 декабря

Байден исключил военное противодействие вторжению РФ в Украину, суд разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в колледже. Подробнее о том, что произошло в среду, 8 декабря - в материале РБК-Украина.

Байден исключил военное противодействие вторжению РФ в Украину: эта идея неактуальна

Президент США Джо Байден исключает, что Вашингтон может применить военную силу для противодействия вторжению России в Украину. По его словам, эта идея неактуальна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его завление журналистам.

"Идея, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке применят силу для противодействия вторжению России в Украину, сейчас не актуальна", - отметил Байден. Он также уточнил, что в случае вторжения России предстоит столкнуться с самыми жесткими санкциями.

Суд разрешил задержать Демчишина по "угольному делу" Медведчука

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Он фигурирует в так называемом "угольном деле" нардепа Виктора Медведчука, которое касается поставок угля с оккупированного Донбасса.

Также сообщается, что Демчишина не позднее 36 часов с момента задержания должны доставит в суд. Отметим, по данным ряда СМИ, бывший министр находится не в Украине.

Штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии, - ВОЗ

Новый штамм коронавируса "Омикрон" может оказать серьезное влияние на ход пандемии коронавируса. В настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Некоторые особенности варианта "Омикрон", включая его глобальное распространение и множественные мутации, предполагаю, что он может оказать существенное влияние на ход пандемии", - сказал он.

Олигархов обяжут подавать декларации. Как будут наказывать за скрытое имущество

Принятый в Украине закон об олигархах обяжет их подавать электронные декларации об имуществе наравне с чиновниками и депутатами. При этом за скрытое имущество им грозит уголовная ответственность.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины".

Двое студентов угрожали массовым расстрелом: СБУ предотвратила теракт в колледже

Служба безопасности Украины предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. Разоблачены двое студентов, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников.

В СБУ сообщили, что информацию о подготовке к теракту они распространили через запрещенную в Украине соцсеть "ВКонтакте". Они публиковали сообщения с фото- и видеоматериалами о планировании массового расстрела одногруппников, а также призывали к этому присоединиться других. Во время обысков по местам жительства этих студентов правоохранители обнаружили два пистолета, а также компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Синоптики рассказали, когда в Украину вернется потепление

Погода в Украине вскоре изменится с приходом потепления. Хотя оно будет кратковременным и с осадками, но все же немного порадует после ледяных пронзающих дождей.

Читайте в материале Styler, что будет с погодой в Украине в следующие несколько дней.