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Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 20:43
Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО Фото: Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Канады Мелани Жоли во время брифинга в Вашингтоне.

"Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику открытых дверей НАТО", - заявила Жоли.

Также глава МИД добавила, что Канада всегда верила в то, что Украина должна быть частью НАТО. Жоли также заявила, что Оттава продолжит поставлять Киеву вооружение и будет обучать украинских военнослужащим, в том числе в сотрудничестве с Великобританией.

Также глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу опубликовали на своих страницах идентичные сообщения в поддержку скорейшего вступления Украины в НАТО.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая смелость Украины может лишь укрепить наш союз", - сказано в сообщении балтийских министров.

Чтобы вступить в альянс, сначала страна-претендент подает заявку на вступление. Если все тридцать членов НАТО приходят к единогласному решению, кандидата официально приглашают начать переговоры о вступлении. В настоящее время Украина получила поддержку от 4 стран.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Планируется, что это произойдет по сценарию Швеции и Финляндии без согласованного Плана действий по вступлению.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины о членстве в альянсе.

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