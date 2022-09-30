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Пока в НАТО будут искать консенсус: Зеленский предложил предоставить Украине гарантии безопасности

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 17:33
Пока в НАТО будут искать консенсус: Зеленский предложил предоставить Украине гарантии безопасности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский предложил реализовать гарантии безопасности нашей стране и Европе, пока в НАТО будут искать консенсус касаемо членства Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы понимаем, что это требует консенсуса всех членов Альянса. Понимаем, что нужно выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому безопасности договору (Kyiv Security Compact) ), что разработан и представлен нашим партнерам", - заявил Зеленский.

Как отметил президент, безопасность не должна иметь альтернатив, однако важна решительность для ее гарантирования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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