Не время: в Белом доме прокомментировали процесс принятия Украины в НАТО

В США прокомментировали подачу Украиной заявки на членство в НАТО в ускоренном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Сейчас не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО", – заявил советник президента США Джо Байдена. По его мнению, лучший путь поддержки Украины - практическая поддержка "на земле". А уже процесс в Брюсселе лучше будет реализовать в другое время. При этом он подчеркнул, что США не отказываются от поддержки политики "открытых дверей" для НАТО. "Все решения о вступлении должны решаться между 30 странами-членами и государствами, желающими присоединиться", - добавил Салливан.