Украина консультировалась с НАТО до подачи заявки на вступление, - Подоляк

"Предыдущие консультации действительно проходили в течение определенного времени на уровне разных экспертов и первых лиц и государства, и блока НАТО", - сказал он.

Кроме этого, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Андрей Ермак провели не один раунд переговоров с генсеком ООН Антониу Гетеррешем и нашли аргументы для убеждения - "или сейчас мы все реально бьем по рукам Путину, или о международном мире и безопасности можно забыть".

"У нас еще нет над собой зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года", - добавил Кулеба.