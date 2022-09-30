Украина консультировалась с НАТО до подачи заявки на вступление, - Подоляк
Украина провела ряд консультаций с НАТО и ООН по подаче заявки о вступлении в Альянс.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
"Предыдущие консультации действительно проходили в течение определенного времени на уровне разных экспертов и первых лиц и государства, и блока НАТО", - сказал он.
Кроме этого, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Андрей Ермак провели не один раунд переговоров с генсеком ООН Антониу Гетеррешем и нашли аргументы для убеждения - "или сейчас мы все реально бьем по рукам Путину, или о международном мире и безопасности можно забыть".
"У нас еще нет над собой зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года", - добавил Кулеба.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что решения о членстве Украины будут принимать все 30 союзников.
Ранее Подоляк заявил, что война России против Украины может закончиться раньше, чем государство пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО.
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