Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20 (карта)

Погода в большинстве областей Украины завтра - в пятницу, 21 ноября - ожидается теплее, чем сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт поделилась что каждый раз (или чаще всего) выбирает, "какое атмосферное явление или какую синоптическую деталь поставить первой, какая - важнее или интереснее".
"Учитывая, что у нас сейчас холодно, вопрос потепления нужно ставить наперед", - отметила Диденко.
Поэтому рассказывая о прогнозе погоды на завтра, она сообщила, что "ожидается потепление".
В то же время она уточнила, что будет оно "не повсеместно".
"Хотела бы проинформировать, что в прогнозе преобладает информация о большинстве территории и обижаться не стоит, если иногда ваша локация сюда не вошла. Но я держу руку на пульсе", - сообщила синоптик.
Итак, согласно ее информации, 21 ноября температура воздуха в большинстве областей:
Теплее - до 12-18 градусов выше нуля - будет завтра:
Между тем в Крыму и в Херсонской области столбики термометров могут подняться даже до +20 градусов по Цельсию.
Диденко рассказала, что в западных областях удержится при этом холодная погода. Там в пятницу ожидается от 2 до 7 градусов тепла.
Кроме того, метеоролог поделилась прогностической картой (которая показывает градацию температуры в разных регионах Украины).
Синоптик сообщила, что дожди завтра пройдут:
Тем временем в западных областях вероятны дождь и даже мокрый снег.
Без осадков погода ожидается:
В завершение Диденко рассказала, что в Киеве в течение 21 ноября будет преобладать облачная влажная погода с дождем.
"Но в столице потеплеет завтра до +9 градусов", - добавила она.
