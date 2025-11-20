Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20 (карта)

Где в Украине завтра будет теплее всего

Эксперт поделилась что каждый раз (или чаще всего) выбирает, "какое атмосферное явление или какую синоптическую деталь поставить первой, какая - важнее или интереснее".

"Учитывая, что у нас сейчас холодно, вопрос потепления нужно ставить наперед", - отметила Диденко.

Поэтому рассказывая о прогнозе погоды на завтра, она сообщила, что "ожидается потепление".

В то же время она уточнила, что будет оно "не повсеместно".

"Хотела бы проинформировать, что в прогнозе преобладает информация о большинстве территории и обижаться не стоит, если иногда ваша локация сюда не вошла. Но я держу руку на пульсе", - сообщила синоптик.

Итак, согласно ее информации, 21 ноября температура воздуха в большинстве областей:

повысится;

составит в течение дня +9+14 градусов по Цельсию.

Теплее - до 12-18 градусов выше нуля - будет завтра:

на юге;

местами - в центре Украины.

Между тем в Крыму и в Херсонской области столбики термометров могут подняться даже до +20 градусов по Цельсию.

Диденко рассказала, что в западных областях удержится при этом холодная погода. Там в пятницу ожидается от 2 до 7 градусов тепла.

Кроме того, метеоролог поделилась прогностической картой (которая показывает градацию температуры в разных регионах Украины).

Градация температуры воздуха 21 ноября (карта: facebook.com/tala.didenko)

В каких областях вероятны осадки

Синоптик сообщила, что дожди завтра пройдут:

на севере Украины;

в ее центральной части.

Тем временем в западных областях вероятны дождь и даже мокрый снег.

Без осадков погода ожидается:

на юге;

на востоке.

В завершение Диденко рассказала, что в Киеве в течение 21 ноября будет преобладать облачная влажная погода с дождем.

"Но в столице потеплеет завтра до +9 градусов", - добавила она.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)