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Завтра в Україні очікується спека до +31

Новини » Суспільство    25.07.2019 - 15:38
Завтра в Україні очікується спека до +31
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні, крім південної частини, очікуються короткочасні дощі

Погода в Україні завтра, 26 липня, місцями буде дощова, температура +31. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гидрометцентр.

Як повідомляють синоптики, 26 липня вночі у східних, Волинській, Рівненській, Житомирській областях, а вдень в Україні, крім південної частини, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі +12 +17 градусів, на узбережжі морів до +20. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +22 +27, а на півдні країни до +26 +31 градусів.

Завтра в Україні очікується спека до +31Завтра в Україні очікується спека до +31Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях надзвичайна (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні Україна буде чи не самою холодною країною Європи. Вона повідомляла, що у четвер в Україні короткочасні грозові дощі пройдуть на півночі, сході, в центрі. На заході очікуються дощі локальними вогнищами і незначні. Синоптик зазначала, що в Києві 25-го липня ймовірний короткочасний дощ і гроза.

Також синоптик повідомила, що на вихідних погода очікується спекотним. У найближчі дні температура повітря в Україні буде підвищуватися.

Завтра, за її словами, дощі з грозами найбільш вірогідні на заході і сході. А ось на півночі, в центрі та на півдні очікується суха сонячна погода. У Києві 26 липня очікується +24 +26 градусів з поступовим підвищенням на вихідних до +26 +29, місцями в неділю до +30 градусів. Ймовірність дощу у столиці незначна, максимум локальні на околицях.

 

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